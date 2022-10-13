بحضور سفير الفاتيكان بمصر.. محافظ أسيوط يشهد حفل تجليس الأنبا دانيال لطفي

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والمونسنيور نيقولاس هنري سفير دولة الفاتيكان بمصر وممثل قداسة البابا اليوم الخميس حفل تجليس نيافة الحبر الجليل الأنبا "دانيال لطفي" على كرسي ايبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك وسيامته مطراناً على كرسي الايبارشية وتوابعها خلفا للأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط الشرفي تحت رعاية وحضور صاحب الغبطة الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الاسكندرية للأقباط الكاثوليك وذلك بكاتدرائية "أم المحبة الالهية" للاقباط الكاثوليك بمدينة أسيوط .

جاء ذلك بحضور العميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بأسيوط والدكتور على عبد الحافظ رئيس المنطقة الازهرية للأزهر الشريف بأسيوط والشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط والدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية وممثلي وزارة الأوقاف بالمحافظة ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة وضياء مكاوى رئيس اقليم وسط الصعيد الثقافي ومحمود ياسين رئيس حي شرق ولفيف من أساقفة العديد من ايبارشيات أسيوط ومختلف محافظات الجمهورية وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين الاسلامي.

كما حضر المراسم الأنبا ثاؤفيلوس اسقف ايبارشية منفلوط وتوابعها والأنبا توماس وليم وكيل مطرانية أسيوط للاقباط الكاثوليك والأب مرقص يوسف بالمطرانية وممثلي الكنيسة الانجيلية بأسيوط.

وقدم محافظ أسيوط ومرافقوهم خالص التهاني لشعب ايبارشية أسيوط للاقباط الكاثوليك الكريم لاختياره مطراناً وراعياً لهم داعيًا الله أن يديم عليه الصحة والبركة في منصبه الجديد.

وبدأت مراسم حفل تجليس الأنبا "دانيال لطفي" مطراناً لايبارشية أسيوط بمشاركة الأنبا إبراهيم اسحق والأنبا كيرلس وليم وفقاً لطقوس الكنيسة الكاثوليكية ثم كلمة الشكر والترحيب بجميع القيادات الحضور وشعب الكنيسة.

وأكد محافظ أسيوط – في كلمته التي ألقاها خلال الاحتفال – بحضور شعب الكنيسة على قوة العلاقات بين أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط والتي تظهر في مختلف المواقف والمناسبات وتبادل الزيارات في مختلف الأعياد ومشاركة الأخوة الأقباط في استكمال مسيرة التنمية والبناء وفي جميع المبادرات التنموية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة داعيًا المولى عزوجل أن يحفظ مصر جيشاً وشعباً تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



ووجه الأنبا "دانيال لطفي" رسالة شكر ومحبة لمحافظ أسيوط ولجميع قيادات المحافظة على مشاركتهم الغالية في الاحتفالية وعلى روح الأخوة والمحبة التي تتجلى في مختلف المواقف والأعياد والمناسبات كما وجه الشكر لسفير الفتيكان على مشاركته حفل التجليس بحضور بعض مطارنة ايباراشيات المحافظات وممثلي الكنائس المختلفة معلناً مساندته ودعمه لجهود التنمية والبناء لتحتل محافظة اسيوط مكانتها كعاصمة للصعيد.

كان الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الاسكندرية للاقباط الكاثوليك قد أصدر بيانًا في وقت سابق أعلن فيه إنه بعد دراسة الاحتياجات الراعوية لأبنائنا الأقباط الكاثوليك في إيبارشية أسيوط الحالية قرر السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية في جلسته المنعقدة يوم 20 سبتمبر 2022 بدار القديس اسطفانوس بالمعادي أنه اعتبارا من يوم 23 سبتمبر 2022 يتم تقسيم إيبارشية أسيوط الحالية إلى إيبارشيتين "الشمالية وتشمل مدينة القوصية وتوابعها، وتشمل مراكز أبنوب وديروط ومنفلوط وتوابعهم، وتضم 13 كنيسة، وتسمى إيبارشية القوصية (كرسي قُسقام)، ومقر المطرانية مدينة القوصية. وقد تم تعيين نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران المنيا، مدبرًا بطريركيا لإيبارشية القوصية لحين تجليس مطران على كرسي الإيبارشية والجنوبية وتشمل مدينة أسيوط وأسيوط الجديدة، ومراكز الفتح، أبوتيج، ساحل سليم، البداري، صدفا، والغنايم حتى حدود محافظة أسيوط جنوباً، وتضم 32 كنيسة، وتُسمى إيبارشية أسيوط (ليكوبوليس)، ومقر المطرانية مدينة أسيوط، ومطرانها الأنبا دانيال لطفي، الذي تم تجليسه اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 بكاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط.

IMG-20221013-WA0158

IMG-20221013-WA0155

IMG-20221013-WA0154

IMG-20221013-WA0148

IMG-20221013-WA0146

IMG-20221013-WA0144

IMG-20221013-WA0145

IMG-20221013-WA0140

IMG-20221013-WA0137