كسرت رجله..أمال تشتكي ضعف شخصية زوجها : باخد إذن الخروج من أمه

كشفت السيدة آمال، تفاصيل علاقتها بـ زوجها والمشاكل التي واجهتها في حياتها معه على مدار عدة سنوات بسبب والدته.

وقال أمال في حوارها مع الإعلامية مايا الشربيني في برنامج " ساعة زمن " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، :" أنا تزوجت عندما كان عمري 26 سنة واتجوزت واحد شخصيته ضعيفة ".

وتابعت امال :" شخصية زوجي ضعيفة ووالدته هي من تتحكم في كل شيء ولو هخرج من البيت احصل على إذن منها مش من زوجي"،مضيفة:" والدته كانت بتقولي إنتي اتجوزتي كبيرة ".

وأكملت امال:" كنت مقيمة مع زوجي ووالدته في شقة واحدة وكنت بمسح وأكنس واعمل شغل البيت بشكل طبيعي، ووالدته تتدخل في كل شيء وزوجي مش بيقدر يكسر لها كلمة".

كسرت رجله

ولفتت امال:" والدة زوجي اشتكت وقالت لزوجي أنني لا أقوم بتنفيذ اعمال المنزل على أكمل وجه واتخانق معايا، وكان جمبي كرسي وكسرت رجل زوجي "، مضيفة:" والدة زوجي حررت محضر ضدي في القسم وانا عملت محضر ثم اتصالحنا ".

وتابعت أمال:" بعد التصالح باسبوع رجعنا في خناقات وخلافات جامدة بيني وبين زوجي ووالدته وانفصلت عن زوجي ".