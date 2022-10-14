تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 757 شاحنة و 98 سيارة.

شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع ، 427 شاحنة و 46 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 330 شاحنة و 52 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما ستغادر السفينة دليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة وغادرت السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين عمان وسينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وعمان .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1132 راكب بموانيها .

