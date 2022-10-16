نجم برشلونة: لم نقدم مباراة سيئة أمام الريال ونشعر بخيبة أمل كبيرة

يرى جول كوندي مدافع نادي برشلونة أن فريقه لم يقدم مباراة سيئة في الكلاسيكو على الرغم من الهزيمة أمام ريال مدريد.

وهُزم برشلونة في الكلاسيكو اليوم الأحد في ملعب سانتياجو برنابيو بثلاثة أهداف لهدف في تاسع جولات الدوري الإسباني.

وتحدث كوندي عقب المباراة عبر شبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "نشعر بخيبة أمل كبيرة لكنني لا أعتقد أننا قدمنا مباراة سيئة ، الشوط الأول أهدرنا الفرص في وقت كانوا أقوياء خاصة في التحولات الهجومية".

وأضاف "يجب أن نتعلم من تلك المباراة وأن نكون أكثر شجاعة".

ركلة جزاء ريال مدريد أمام برشلونة

وعن ركلة الجزاء التي حصل عليها ريال مدريد وسجل منها الهدف الثالث قال: "لم أشاهدها ويجب أن أرى الإعادة".

وتعد هذه هي الهزيمة الأولى لبرشلونة في الموسم الجاري في الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب بـ25 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه برشلونة بفضل ذلك الانتصار.