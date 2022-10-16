عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم برشلونة: لم نقدم مباراة سيئة أمام الريال ونشعر بخيبة أمل كبيرة

ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة

يرى جول كوندي مدافع نادي برشلونة أن فريقه لم يقدم مباراة سيئة في الكلاسيكو على الرغم من الهزيمة أمام ريال مدريد.

txt

بعد انتهاء كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة.. ترتيب هدافي الدوري الإسباني

txt

تفاصيل جلسة كولر ومحمد شريف قبل مواجهة الاتحاد المنستيري

وهُزم برشلونة في الكلاسيكو اليوم الأحد في ملعب سانتياجو برنابيو بثلاثة أهداف لهدف في تاسع جولات الدوري الإسباني.

وتحدث كوندي عقب المباراة عبر شبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "نشعر بخيبة أمل كبيرة لكنني لا أعتقد أننا قدمنا مباراة سيئة ، الشوط الأول أهدرنا الفرص في وقت كانوا أقوياء خاصة في التحولات الهجومية".

وأضاف "يجب أن نتعلم من تلك المباراة وأن نكون أكثر شجاعة".

ركلة جزاء ريال مدريد أمام برشلونة 

وعن ركلة الجزاء التي حصل عليها ريال مدريد وسجل منها الهدف الثالث قال: "لم أشاهدها ويجب أن أرى الإعادة".

وتعد هذه هي الهزيمة الأولى لبرشلونة في الموسم الجاري في الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب بـ25 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه برشلونة بفضل ذلك الانتصار.

جول كوندي نادي برشلونة ريال مدريد الدوري الإسباني الكلاسيكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشر الآن 0-0 في الدوري الإنجليزي

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد 0 - 3 في الدوري الإسباني

جابلها صليبي.. قصة تعرض شيرين عبد الوهاب للضرب على يد شقيقها

هاني شاكر ونادية مصطفى.. مصطفى كامل يستدعي نقيب الموسيقيين السابق| تفاصيل

ألفت إمام: رفضت العمل مع الزعيم.. وابتعدت عن التمثيل بسبب مسلسل دنيا سمير غانم

رد فعل النادي.. كيف تصرّف الأهلي بشأن احتفال أحمد عبد القادر ؟

كيف كانت تعامله..7 صور تكشف علاقة شيرين عبد الوهاب بشقيقها | شاهد

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق واستقرار البيض

ترشيحاتنا

خطإ على هالاند. إلغاء هدف لـ مانشستر سيتي في شباك ليفربول

السجن والغرامة والحرمان من التموين عقوبات البناء على الأراضي الزراعية.. تفاصيل

الزراعة: كل الجهات المعنية مهتمة بحل أزمة نقص الأعلاف

بريطانيا.. الملك تشارلز يبيع 12 حصانا ورثها عن والدته

أرسنال يفوز على ليدز يونايتد ويواصل تصدره للدوري الإنجليزي

انفراجة جديدة.. بشري لمربي الدواجن بعد قرارات الحكومة اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند إضافة الريحان للشاي

بالتايجر اللافت.. هبة مجدي تستعرض جمالها على انستجرام

بإطلاله شتويه جريئة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل| شاهد

ازاي تتغدى بـ 10 جنيه.. طريقة عمل أكلتين غير تقليدتين

فيديو

مزق روشتة طبيب الأورام| طبيب الأعشاب النصاب تسبب في وفاة سيدة.. فيديو

بالدفن والخنق.. تسريبات جديدة لفيديوهات إعدام الكتاكيت بالأراضي الزراعية بسبب أزمة العلف

هاني شاكر ونادية مصطفى.. مصطفى كامل يستدعي نقيب الموسيقيين السابق| تفاصيل

نجله تاجر مخدرات.. حقيقة تضرر شخص من رجال الشرطة بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ