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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه أسيوط تعلن موعد الاختبار التحريري للمتقدمين لوظيفة مراقب أمن

اللواء المهندس هشام
اللواء المهندس هشام درة رئيس شركة مياه أسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن اجراء تحديد الاختبار التحريرى للمتقدمين المنطبق عليهم الشروط فى وظيفة(مراقب أمن)  بالمسابقة رقم (4) لسنة 2021 م وذلك يوم السبت 29 أكتوبر الجاري .

وقال اللواء هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن ذلك يأتى ضمن خطة الشركة من أجل الارتقاء بكفاءة الهيكل البشرى الذى تمتلكه، سعياً للارتقاء بمعايير كافة الخدمات المقدمة للمواطن بمختلف المناطق .


وأشار درة الى أنه تم تحديد موعد الامتحان بعد الانتهاء من الفحص النهائي للملفات، يوم السبت  الموافق 29  أكتوبر الجاري حسب اللجان الواردة بالكشوف، موضحا الأماكن المختلفة لأداء الامتحان والموعد المحدد لكل لجنة من لجان المتقدمين المنطبق عليهم الشــروط، على أن يكون الاختبار بدءاً من الساعة التاسعة صباحا للسادة المتقدمين للاختبار من مراكز (أبنوب، البدارى، الفتح، ساحل سليم، أبوتيج، صدفا، الغنايم)، وفترة ثانية تبدأ من الساعة الثانية عشر ظهراً للسادة المتقدمين للاختبار من (منطقتي أول وثاني أسيوط، مركز أسيوط، مركز ديروط، مركز القوصية، مركز منفلوط). لافتا  إلى أنه لن يتم تحديد ميعاد آخر لاختبار المتخلفين عن الحضور .

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وطالبت لشركة المتقدمين بمراعاة الالتزام بالميعاد المحدد والحضور قبله بفترة كافية مع ضرورة اصطحاب المتقدم للاختبار بطاقة الرقم القومي الخاصة به ، مع مراعاة غلق الهاتف المحمول أثناء فترة الاختبار، وفي حالة فتح الهاتف المحمول يعتبر الاختبار  لاغيا حسب تعليمات جامعة أسيوط.

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