الأربعاء.. المركز الدولي للكتاب يناقش السرد والخصوصية الثقافية

ينظم المركز الدولي للكتاب، التابع للهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي اادين العساسي، في الخامسة مساء الأربعاء المقبل، حفل مناقشة كتاب «السرد والخصوصية الثقافية»، من تأليف الدكتور سيد ضيف الله، والصادر عن الهيئة في سلسلة دراسات أدبية.



ويناقش الكتاب كلا من الدكتور حمدي النورج، والدكتور هشام عبد العزيز، ويدير المناقشة الدكتورة رشا صالح.

والهدف من هذه الدراسة هو النظر في العلاقة بين الثقافة والسرد، وقد جمع المؤلف في بحثه عن الخصوصية السردية بين روايات لأجيال مختلفة تنتمي لتنويعات مختلفة في العلاقة بين السرد والمكان.



وتلك الروايات يمكن أن تكشف عن مشترك ثقافى بين المحسوبين على الأقليات والمحسوبين على الأغلبيات هذا المشترك الثقافى استعداد دائم لترسيخ مركزية داخل الهوامش يصاحبه استعداد دائم للضج من المركزيات المطوقة لنا كأفراد.



ينقسم الكتاب إلى أربعة فصول الفصل الأول يتناول الخصوصية الثقافية لسرد الشئون المحلية «فانيليا – كيد النسا – العمة اخت الرجال»، والفصل الثاني النوبة والهوية السردية «يحيى مختار نموذجا»، أما الفصل الثالث فيتناول السرد وثقافة الأم في قصص «شهوة الملائكة» لسعاد سليمان، وأخيرا الفصل الرابع يتحدث عن النظام العالمي للرواية.