صلاح يشارك متابعيه صورة من مباراة مانشستر سيتي.. شاهد

نشر اللاعب محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي عدة صور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر في الصور من مباراته الأخيرة ضد مانشستر سيتي ، مما نال اعجاب متابعيه.

واسدل الستار على جائزة البالون دور لأفضل لاعب في العالم، على مسرح شاتيلييه بالعاصمة الفرنسية باريس، التي حصدها الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، بعد غياب 24 عام للاعبين الفرنسيين مع الجائزة، حيث كان آخر من فاز بها زين الدين زيدان الذي سلم الجائزة لكريم بنزيما، في ظل حضور عدد كبير من المرشحين وغياب صلاح لاعب ليفربول، صاحب المركز الخامس في الترشيح.