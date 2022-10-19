للمرفوضين من الكليات| تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. تقليل الاغتراب مفتوح الآن

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، أعلن موقع التنسيق الالكتروني فتح باب تقليل الاغتراب للمرفوضين من الكليات التكنولوجية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، يواصل موقع التنسيق الإلكتروني فتح باب تسجيل الرغبات للمستنفدين من طلاب شهادة الدبلومات الفنية 2022 .

الدبلومات الفنية 2022

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، أتاحت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الالكتروني لمساعدة الطلاب فيما يخص عمليات التنسيق لذلك يمكن لطلاب الدبلومات الفنية 2022 معرفة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من خلال الرابط التالي.. اضغط هنــــــــــــــا .

رابط نتيجة تقليل الاغتراب بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طريقة واحدة لمعرفة كافة تفاصيل تنسيق الجامعات 2022 هي موقع التنسيق الالكتروني والتي يمكن من خلال معرفة نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب بـ تنسيق الدبلومات الفنية من خلال هذا الرابط اضغط هنـــــــــــــــا .

شروط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022

أن يتم التحويل بين الكليات والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فقط.



يشترط أن يكون التحويل المُناظر بين الكليات والمعاهد في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.



يجب الالتزام بجميع قواعد التوزيع الجغرافي.



استيفاء الحد الأدنى في الكلية المراد التحويل إليها عند التحويل غير المُناظر في حدود النسبة المقررة.



لا توجد أي تحويلات ورقية.



التحويل يكون لمدة مرة واحدة فقط.



استيفاء الشروط الإضافية للكلية التي يراد التحويل إليها "مثل لاجتياز اختبار القدرات".



تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع الدرجات .



يتم تحويل الطالب مرة واحدة في حدود الحد الأدنى للمعهد أو الكلية المراد التحويل إليه والنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

وكان قد استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا من الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة، والقائم بعمل أمين مجلس الجامعات الأهلية حول إحصائيات القبول بالجامعات الأهلية والخاصة للعام الدراسي الجديد 2022 /2023.

وأشار التقرير إلى قبول 71 ألف طالب بالجامعات الأهلية والخاصة هذا العام بنسبة 13% من إجمالي عدد الطلاب الناجحين بالثانوية العامة هذا العام.

وأضاف التقرير أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية بلغ 70 ألف طالب من خريجي الثانوية العامة، فضلاً عن الطلاب المتقدمين من الشهادات المعادلة.