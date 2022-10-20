عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

كوارع وبصل مع جبنة قديمة .. أغرب محتويات لانش بوكس المدارس |فيديوجراف

صدى البلد

مع دخول المدارس، تلجأ الأمهات إلى شراء الجبن واللانشون لعمل ساندويتشات ووضعها فى اللانش بوكس، والابتكار فى المنتجات الغذائية لصحة الأطفال.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لإحدى المدارس التي تحذّر أولياء الأمور من بعض الأطعمة؛ التي يجب عدم وضعها في اللانش بوكس حتى لا تؤثر على طاقة الطلاب.

txt

تصيب الأطفال بالتسمم.. لا تضعي هذه الأطعمة في اللانش بوكس

txt

بطل اللانش بوكس.. القصة الكاملة لرغيف الـ فينو بين زيادة السعر ونقص الوزن

txt

وجبة غذائية في اللانش بوكس.. مكونات صحية لطفلك| تعرفي عليها

وأوضحت المدرسة بعض الأمور الخاص بـ اللانش بوكس قائلين: "برجاء إرسال وجبة إفطار صحية للطفل تتناسب مع الفترة الصباحية وعدم إرسال أطعمة تستهلك طاقة الطفل في الهضم مما يؤثر على تركيزه صباحًا".

وتابعت: "عدم إرسال أطعمة دسمة مثل قطع الدجاج- كبدة- مكرونة بالصلصة –كوارع، هذه الوجبات لا تتناسب مع الوقت والمكان"، مما أثار السخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

اللانش بوكس وجبة إفطار صحية قطع الدجاج أولياء الأمور المدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار رعدية بالجمهورية .. بيان من الأرصاد بـ طقس الـ 72 ساعة المقبلة

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يسقط بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم الخميس 20 أكتوبر.. وعيار 21 مفاجأة

بيع نهائي أو إعارة.. فرج عامر يكشف عن مفاجأة لكولر| تفاصيل

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

أمطار رعدية.. مفاجأة أول يوم دراسي الأسبوع المقبل

الجريدة الرسمية تنشر قرارات جديدة لرئيس الوزراء 

بعد صابونة محمد رمضان|لا تفوتك أسعار أغرب وأغلى 26 شيئا ذهبيا بالعالم

موضوعات متعلقة

تطورات الحالة الصحية لـ شيرين عبد الوهاب.. مصطفى كامل يوضح “فيديوجراف”

الدواء فيه سم قاتل.. شراب دواء يتسبب في وفاة 100 طفل في إندونيسيا.. ما القصة/فيديوجراف

صلاح وهالاند والأقرب للفوز بالمونديال.. دوديك أسطورة ليفربول يتحدث لصدى البلد |فيديوجراف

ترشيحاتنا

حكم قراءة القرآن من الهاتف بدون وضوء.. علي جمعة يوضح

إضراب شامل واشتباكات عنيفة.. ماذا يحدث بالقدس والضفة عقب استشهاد عدي التميمي؟

رئيس الوزراء يصل ميدان التحرير لافتتاح مشروع كايرو بايك

الولايات المتحدة.. اعتقال شخص في محيط الكونجرس يحمل مسدسين وبندقية

وفقا لمشروع القانون.. 12 اختصاصا للهيئة العامة لإعادة تنظيم النقل النهرى

قومي المرأة يهنئ نوران جوهر لفوزها ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرياح تطيح بمديرة مدرسة بالعريش.. سمحت لطالب بتسلق ساري العلم لرفعه

تصيب 70% من المرضى.. أعراض شائعة تنذر بسرطان البنكرياس يتجاهلها الكثيرون

بملابس محتشمة.. رجوة خطيبة ولي العهد الأردني تثير الجدل| شاهد

طريقة عمل مربى البلح .. بمذاق لا يقاوم

فيديو

مصطفى كامل يضع ضوابط لأغاني المهرجانات.. مش جاي أقطع عيش حد.. وكنت هتخانق مع مراتي بسببها

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

فجر مفاجأة.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بهذه الطريقة.. فيديو جراف

كنز مهدر من 80 سنة.. الرمال السوداء ثروة كبيرة للاقتصاد المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ