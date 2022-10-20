كوارع وبصل مع جبنة قديمة .. أغرب محتويات لانش بوكس المدارس |فيديوجراف

مع دخول المدارس، تلجأ الأمهات إلى شراء الجبن واللانشون لعمل ساندويتشات ووضعها فى اللانش بوكس، والابتكار فى المنتجات الغذائية لصحة الأطفال.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لإحدى المدارس التي تحذّر أولياء الأمور من بعض الأطعمة؛ التي يجب عدم وضعها في اللانش بوكس حتى لا تؤثر على طاقة الطلاب.

وأوضحت المدرسة بعض الأمور الخاص بـ اللانش بوكس قائلين: "برجاء إرسال وجبة إفطار صحية للطفل تتناسب مع الفترة الصباحية وعدم إرسال أطعمة تستهلك طاقة الطفل في الهضم مما يؤثر على تركيزه صباحًا".

وتابعت: "عدم إرسال أطعمة دسمة مثل قطع الدجاج- كبدة- مكرونة بالصلصة –كوارع، هذه الوجبات لا تتناسب مع الوقت والمكان"، مما أثار السخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.