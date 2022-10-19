بقرار واحد.. برلسكوني: زيلينسكي قادر على إنهاء حرب أوكرانيا

قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان بإمكانه وقف القتال في أوكرانيا إذا أعلن إنهاء الهجمات.

ونشرت وكالة الانباء الايطالية “لابريس”، مقطع صوتى اخر من اجتماع برلسكونى مع نواب حزبه، وفي هذا التسجيل الذي مدته ثلاث دقائق، يعرض السياسي البالغ من العمر 86 عامًا تاريخ الصراع في شرق أوكرانيا وأسباب التصعيد الحالي.

وفي بداية الفيديو، طلب بيرلسكوني عدم الكشف عن مضمون خطابه.

وقال: “كان الأمر على هذا النحو: في عام 2014، في مينسك، تم توقيع اتفاق بين أوكرانيا وجمهوريتي دونباس المشكَّلتين حديثًا بشأن عالم خالٍ من الهجمات على بعضهما البعض. ولكن أوكرانيا ألقت بهذا الاتفاق في الجحيم في غضون عام وشنت هجومًا على حدود الجمهوريتين".

وفي حديثه عن زيلينسكي، شدد رئيس الوزراء الإيطالي السابق على أنه "لا يمكنه قول ما يفكر فيه" بشأنه.

وأضاف: "الحرب التي تشن في أوكرانيا هي مذبحة للجنود والمواطنين الأوكرانيين. لو قال زيلينسكي:” لن أهاجم بعد الآن"، لكان كل شيء قد انتهى.

وبالأمس، قال برلسكوني، إن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” سيؤدي إلى حرب عالمية.

وحسب وكالة “لابريس” للأنباء، قال برلسكوني: “كثيرا ما نسمع عن تهديدات نووية. حتى أن أوكرانيا طلبت الانضمام إلى حلف الناتو. إذا انضمت إلى الناتو، فإن هذه الحرب ستصبح حربا عالمية".

كما تحدث برلسكوني عن تبادل الهدايا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي تربطه به صداقة طويلة الأمد.