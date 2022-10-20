طريقة عمل مربى البلح .. بمذاق لا يقاوم

مربى البلح من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يفضل البعض تناولها فهي تتمتع بمذاق مختلف و مميز عن أنواع المربى الأخرى.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مربى البلح.

مقادير مربى البلح





كيلو وربع بلح مسلوق

كيلو سكر

عصير ليمونة

نصف ملعقة صغيرة ملح ليمون

2عود قرفة خشب

4حبة قرنفل صحيح

كوب ونصف لوز مقشر

مربى البلح



طريقة تحضير مربى البلح



نقشر البلح من الخارج ونفرغه من النواة "قبل السلق أو بعد السلق" ثم نضعه في حلة على النار ونتركه لمدة ٢٠ دقيقة بعد الغليان حتى يسلق ثم نحشيه باللوز المقشر ثم في حلة أخرى على النار نضع ماء سلق البلح ونضيف عليها السكر والبلح ونقلب ونتركه لمدة نصف ساعة ثم نضيف القرنفل والقرفة ونقلب ونتركه لمدة ساعة ثم نضيف ملح الليمون وعصير الليمون ونقلب ونترك خليط المربى على نار هادئة حتى تمام النضج ثم نضعها في برطمان معقم جيداً وتقدم بالهنا والشفا