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توك شو

سافر معنا لليونان وإيطاليا

طارق الدسوقي: أحد أبطال المخابرات صاحبنا أثناء تصوير السقوط في بئر سبع

طارق دسوقي
طارق دسوقي

كشف الفنان طارق دسوقي، تفاصيل جديدة عن دوره في مسلسل السقوط في بئر سبع

 

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وقال طارف دسوقي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة "cbc"، إن أحد أبطال المخابرات العامة كان مصاحبا لنا أثناء تصوير مسلسل "السقوط في بئر سبع"، وسافر معنا لليونان وإيطاليا.

 

نحتاج إلى تجديد الخطاب الثقافي 

 

وأكمل الفنان طارق دسوقي، أن يجب أن يعي كل القائمين على الدراما، أننا ليس لدينا وسيلة أخرى سوى الدراما لبناء الوعي والتأثير فيه، ونحتاج إلى تجديد الخطاب الثقافي والديني في المساجد والكنائس، وكذلك الإعلام.
 


 

طارق دسوقى السقوط في بئر سبع المخابرات العامة عمرو خليل أخبار التوك شو اليوم

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