طارق الدسوقي: أحد أبطال المخابرات صاحبنا أثناء تصوير السقوط في بئر سبع

كشف الفنان طارق دسوقي، تفاصيل جديدة عن دوره في مسلسل السقوط في بئر سبع.
وقال طارف دسوقي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة "cbc"، إن أحد أبطال المخابرات العامة كان مصاحبا لنا أثناء تصوير مسلسل "السقوط في بئر سبع"، وسافر معنا لليونان وإيطاليا.
نحتاج إلى تجديد الخطاب الثقافي
وأكمل الفنان طارق دسوقي، أن يجب أن يعي كل القائمين على الدراما، أننا ليس لدينا وسيلة أخرى سوى الدراما لبناء الوعي والتأثير فيه، ونحتاج إلى تجديد الخطاب الثقافي والديني في المساجد والكنائس، وكذلك الإعلام.