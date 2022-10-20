السر في زوايا الكاميرا.. حمدي الوزير يكشف حقيقة مشاهد الاغتصاب

تحدث الفنان حمدي الوزير عن مشواره الفني في السينما المصرية والدراما، مؤكدا أنه قدم العديد من الأدوار الفنية الهامة والتي أوصلت رسالة للجمهور المتلقي.

وأضاف حمدي الوزير، في حوار مذاع عبر قناة “النهار وان”، "مافيش ممثلة معملتش معاها مشاهد اغتصاب والتحرش في السينما، وزوايا الكاميرا تلعب دورا كبيرا في تصوير هذه المشاهد".

عملت مشاهد اغتصاب وتحرش

وتابع الفنان حمدي الوزير، “قمت بعمل مشاهد اغتصاب وتحرش مع فنانات مثل يسرا ونبيلة عبيد وإلهام شاهين، وليلى علوي، والأعمال الفنية التي كانت فيها مشاهد اغتصاب تعود لأحداث واقعية، حدثت في مصر في وقتها”.