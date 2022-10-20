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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حرس الحدود vs فيوتشر .. تعرف على تشكيل الفريقين

صدى البلد

أعلن أحمد أيوب المدير الفني لنادي حرس الحدود تشكيل فريق لمواجهة فيوتشر في اللقاء المقرر أقامته في تمام الساعة الخامسة مساء  على استاد المكس بالإسكندري، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأمل نادي حرس الحدود تحت قيادة أحمد أيوب في تحقيق أول انتصار بعدما غاب الفريق عن المسابقة في المواسم الأخيرة بعد الهبوط للقسم الثاني.

وجاء تشكيل حرس الحدود:

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حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: مؤمن عبد الوهاب - محمود بن والي – إسلام إسماعيل – أحمد شديد قناوي

الوسط: مصطفى جمال – أحمد فتحي – أحمد داوودا

الهجوم: مصطفى محمد "زيكو" – محمود أبو جودة – وجيه عبد الحكيم

وعلى مقاعد البدلاء يتواجد: محمد شعبان – محمد حكا – أحمد أيمن – حامد الجابري – أحمد عامر – غريب ياسر – محمود ممدوح – مدحت فقوسة – سالسيو مبارك.

وجاء تشكيل فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: جوزيف جوناثان – محمود مرعي – سعد سمير – عمر كمال
الوسط: مهند لاشين – كريم وليد – ناصر ماهر

الهجوم: أيمن الصفاقسي – مروان محسن – مصطفى البدري

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من: محمود حمدي – الحاجي باري – علي الفيل – طارق طه – عمر السعيد – عبد الكبير الوادي – محمد رضا – باباتوندي بيلو – هشام حافظ

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