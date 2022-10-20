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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عادات خاطئة تزيد فرص الإصابة بدوالى الساقين.. النوم على ظهرك أبرزها

الدوالي
الدوالي

تورم ووتكتل الدوالى واوردة الرجل على الرغم من أنه ليس خطير في العادة ، إلا أن وجودها أمر مزعج للغاية. على الرغم من أنه لا يمكن منعها دائمًا ، إلا أن هناك بعض الإجراءات التي قد نقوم بها يوميًا والتي يمكن أن تتسبب في انتفاخ الأوردة وفقا لموق برايت سايد 

1- تتناول  الكثير من السكر.


يتسبب السكر في ارتفاع ضغط الدم ، مما قد يؤدي إلى تلف الأوردة وإضعافها . يمكن أن يسبب أيضًا التهابًا في الأوعية الدموية ، مما يجعل من الصعب عليها ضخ الدم بشكل صحيح ، مما قد يتسبب في تمدد الأوردة وانتفاخها. في الواقع ، حتى الأطعمة التي تبدو وكأنها بدائل صحية للحلويات ، مثل الفواكه المجففة ، غالبًا ما تكون عالية جدًا في السعرات الحرارية والسكر ، مما يجعلها أسوأ عدو لأوردك.

2. ارتداء أحزمة.
 

إذا كنت عرضة للإصابة بالدوالي ، فقد ترغب في إعادة النظر في بعض اختياراتك للموضة. قد تبدو الملابس الضيقة جيدة بالنسبة لك ، ولكنها أيضًا تقيد الدورة الدموية وتجعل من الصعب تدفق الدم من ساقيك إلى باقي أجزاء جسمك. بدلًا من ارتداء الأحزمة أو الجينز الضيق ، اختر الملابس الفضفاضة. عروقك سوف تشكرك.

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3. النوم على ظهرك.
 

 النوم على ظهرك قد يساعد في منع تجاعيد الوجه ، فهو ليس أفضل وضع للنوم إذا كنت تعاني من دوالي الأوردة. من الأفضل أن تنام على جانبك الأيسر لأنه يزيل الضغط عن أكبر وريد في الجسم ، والذي يقع على الجانب الأيمن. سوف يساعد على زيادة الدورة الدموية ومنع الدم من التكون في الأوردة.

 

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