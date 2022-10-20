عادات خاطئة تزيد فرص الإصابة بدوالى الساقين.. النوم على ظهرك أبرزها

تورم ووتكتل الدوالى واوردة الرجل على الرغم من أنه ليس خطير في العادة ، إلا أن وجودها أمر مزعج للغاية. على الرغم من أنه لا يمكن منعها دائمًا ، إلا أن هناك بعض الإجراءات التي قد نقوم بها يوميًا والتي يمكن أن تتسبب في انتفاخ الأوردة وفقا لموق برايت سايد

1- تتناول الكثير من السكر.



يتسبب السكر في ارتفاع ضغط الدم ، مما قد يؤدي إلى تلف الأوردة وإضعافها . يمكن أن يسبب أيضًا التهابًا في الأوعية الدموية ، مما يجعل من الصعب عليها ضخ الدم بشكل صحيح ، مما قد يتسبب في تمدد الأوردة وانتفاخها. في الواقع ، حتى الأطعمة التي تبدو وكأنها بدائل صحية للحلويات ، مثل الفواكه المجففة ، غالبًا ما تكون عالية جدًا في السعرات الحرارية والسكر ، مما يجعلها أسوأ عدو لأوردك.

2. ارتداء أحزمة.



إذا كنت عرضة للإصابة بالدوالي ، فقد ترغب في إعادة النظر في بعض اختياراتك للموضة. قد تبدو الملابس الضيقة جيدة بالنسبة لك ، ولكنها أيضًا تقيد الدورة الدموية وتجعل من الصعب تدفق الدم من ساقيك إلى باقي أجزاء جسمك. بدلًا من ارتداء الأحزمة أو الجينز الضيق ، اختر الملابس الفضفاضة. عروقك سوف تشكرك.



3. النوم على ظهرك.



النوم على ظهرك قد يساعد في منع تجاعيد الوجه ، فهو ليس أفضل وضع للنوم إذا كنت تعاني من دوالي الأوردة. من الأفضل أن تنام على جانبك الأيسر لأنه يزيل الضغط عن أكبر وريد في الجسم ، والذي يقع على الجانب الأيمن. سوف يساعد على زيادة الدورة الدموية ومنع الدم من التكون في الأوردة.