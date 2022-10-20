كيف دعمت السوشيال ميديا الفنانين .. آخرهم شيرين عبد الوهاب

لعبت السوشيال ميديا، مؤخراً دورا هاماً في تسليط الضوء على قضايا الفنانين ودعمهم، والوقوف بجانبهم، في أزماتهم، كان أخرهم الفنانة شيرين عبد الوهاب، وفي التقرير التالي نستعرض أبرزهم:

شيرين عبد الوهاب

دعمت السوشيال ميديا شيرين، بعد احتجازها في مستشفى بسبب تعاطي المخدرات وفقاً لرواية شقيقها.

عبر الإعلامي إبراهيم عيسى، عن حزنه من الأزمة التي تتعرض لها النجمة شيرين عبد الوهاب، قائلا: "القلب به مراره لا تسمح بالحديث والنقاش فيما يخص أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب، وأي قلب سوي وأي شخص طبيعي سيتعاطف مع شيرين كإنسانية ونجمة والدعاء لها بعبورها الأزمة".

وأضاف ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الخميس، أنه كان يتوقع مع إعلان مشكلتها الكبيرة أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي التي اعتادت سب الفنانين أن تحدث هجمة شرسة عليها، وأن يذبحوا شيرين ويشمتوا فيها ويطعنوا في الفن والفنانين لكن لا شيء من هذا حدث، والتيار العام على السوشيال ميديا متضامن ومتعاطف مع شيرين عبدالوهاب.

أبدت الإعلامية رولا خرسا، حزنها الشديد على ما تعرضت له الفنانة شيرين عبد الوهاب في محنتها الحالية ، وذلك عبرصفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وقالت رولا خرسا : الي بيحصل لشيرين عبد الوهاب ابتلاءً كبير اوي.. اصعب حاجة في الدنيا اما اهلك يطلعوا يفضحوا اسرارك علي الهواء حتى لو كان عشان حمايتك.. الي ربك

ستره تفضحوه ليه؟ كان ممكن يستنجدوا باي حد كتيمي من غير ما يطلعوا في التلفزيونات يتكلموا.



واضافت رولا خرسا : قلبي واجعني علي بناتها الي عايشين في الجو دا والي مهما كانوا شايفين الا اما الناس كلها تعرف حيتعرضوا في المدرسة ومن الي حواليهم لكلام قاسي وتنمر.

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، ترند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” بعد مكالمة شقيقها محمد مع الإعلامي عمرو أديب وتأكيده باصطحابها إلى أحد المستشفيات للعلاج رغما عنه .

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” هاشتاج شيرين عبد الوهاب وتصدر قائمة الاكثر تداولا .

أمال ماهر

دعم الجمهور الفنانة امال ماهر، عندما اختفت فترة عن الساحة الغنائية، حتى رجعت الى جمهورها بقوة مرة اخرى.

بهاء سلطان

دعمت السوشيال ميديا الفنان بهاء سلطان وقت ازمته مع نصر محروس، وطالبوه بعودته مره اخرى بينما تدخلت اسعاد يونس حتى تم تسوية جميع الخلافات وعاد بهاء سلطان، وقدم العديد من الاغاني لجمهوره التي حققت نجاح كبير جداً.