عاجل
نشرة المرأة والصحة| شرائح بطاطس في الأكياس تسبب الموت... فنانات يثرن الجدل بموضة البدل الرجالي خبر x ترند.. رامي رضوان يدعم دنيا سمير غانم وديانج مطلوب في الهلال السعودي أهالى جزيرة راجح في الأقصر يستغيثون من سوء ونقص الخدمات اخبار التعليم | الجامعة الأمريكية تقيم معرضاً فنياً بمشاركة وزارة الثقافة… فرصة للحصول على منح تشيفننج الإنجليزية.. عبر هذا الرابط أخبار التوك شو.. مصطفى بكري: الإخوان يستغلون الأزمات العالمية لتأجيج الأوضاع في الداخل.. ترقب شديد.. مستشار الرئيس يكشف حقيقة انتشار فيروس شلل الأطفال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا |سقوط شاب من كوبري ستانلي..هيئة الدواء تحذر من أدوية بالأسواق .. وأمطار تغطي هذه المحافظات

أمطار - أرشيفة
أمطار - أرشيفة

نشر صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار على مدار الساعات الماضية نرصد ابرزها فى التقرير التالى: 

أمطار على دهب ونويبع وبرق ورعد في شرم الشيخ

تعرضت معظم مدن جنوب سيناء اليوم لسقوط أمطار خفيفة في طور سيناء العاصمة ودهب ونويبع وسانت كاترين وبدأت السحب والغيوم في أماكن متفرقة كثيفة وتزيد التوقعات بسقوط سيول خفيفة .

لتحقيق مشاهدات .. شاب يقفز فى البحر من كوبرى ستانلى

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية بقيام أحد الأشخاص بالقفز "بمياه البحر" من أعلى كوبرى ستانلى الكائن بدائرة القسم وقيام آخر بتصويره .

هبوط شديد في سعر الدولار عالميًا

شهدت عملة الدولار الأمريكية هبوطًا شديدًا ليستكمل سلسلة طويلة من الهبوط وذلك بعد هبوطه لأدنى مستوياته في أسبوعين، وذلك تزامنًا مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في 14 عامًا.

هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لمستحضر لمعالجة الأعصاب ونقص فيتامين ب

حذرت هيئة الدواء المصرية، في منشورها الذي حمل عنوان غش تجاري من عبوات مقلدة من مستحضر دوائى يستخدم لعلاج التهاب الاعصاب بالأسواق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف سر زيادة أعداد جماهير الزمالك بمباراة سموحة

اشتري بسرعة الجرام أقل من 950 جنيهًا .. مفاجأة صادمة بأسعار الذهب الآن

مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي وموقفه من مباراة السوبر المصري

لأول مرة .. لحظة التقاط الطفلة يقين بعد أن ألقاها والدها الإرهابي في الصحراء.. فيديو

تسجيل صوتي يكشف آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل

رفضت ارتداء ملابس خليعة بفيلم شهير.. عزة بهاء تكشف السبب

الدولار يهبط من القمة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

مهيب عبدالهادي يعلن تفاصيل إصابة الونش ومدة غيابه

ترشيحاتنا

إحصائيات علي معلول.. 39 هدفا و61 أسيست ويعد جماهير الأهلي بالمزيد

أخبار الرياضة... مرتضى منصور يعلن إصابة نجمي الزمالك ...مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي

800 كيلومتر بشحنة واحدة.. إيلون ماسك يتغنى بـ تسلا سيمي كلاس| صور

حالات وقف المعاش وعقوبات صرفه حال وفاة الأب أو الأم.. تفاصيل

قراءة القرآن في المساجد يوم الجمعة .. حكمها ومنزلة قارئ الزهراوين

حدث ليلا |سقوط شاب من كوبري ستانلي..هيئة الدواء تحذر من أدوية بالأسواق .. وأمطار تغطي هذه المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب الهلوسة والتسمم.. أطعمة تقتلك ببطء توقف عن الإفراط في تناولها

عادات خاطئة تزيد فرص الإصابة بدوالى الساقين.. النوم على ظهرك أبرزها

رغم حل مشكلة العلف| صدمة المواطنين في أسعار البيض.. كم سعره الآن؟

كنز لن تتوقعه.. تناول هذا الخضار يحميك من السرطان

فيديو

آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل.. فيديو

الفيضانات تضرب جزيرة أبو داود في المنوفية .. والمحافظة تنشئ معسكرات إيواء للمواطنين "فيديوجراف"

أقصر فترة حكم.. كيف دمرت ليز تراس الاقتصاد البريطاني في 6 أسابيع /فيديو جراف

مشهد محمد رمضان يتكرر في جريمة الصف.. 5 متهمين يصورون طفلا بقميص نوم "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ