حدث ليلا |سقوط شاب من كوبري ستانلي..هيئة الدواء تحذر من أدوية بالأسواق .. وأمطار تغطي هذه المحافظات

نشر صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار على مدار الساعات الماضية نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

أمطار على دهب ونويبع وبرق ورعد في شرم الشيخ

تعرضت معظم مدن جنوب سيناء اليوم لسقوط أمطار خفيفة في طور سيناء العاصمة ودهب ونويبع وسانت كاترين وبدأت السحب والغيوم في أماكن متفرقة كثيفة وتزيد التوقعات بسقوط سيول خفيفة .

لتحقيق مشاهدات .. شاب يقفز فى البحر من كوبرى ستانلى

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية بقيام أحد الأشخاص بالقفز "بمياه البحر" من أعلى كوبرى ستانلى الكائن بدائرة القسم وقيام آخر بتصويره .

هبوط شديد في سعر الدولار عالميًا

شهدت عملة الدولار الأمريكية هبوطًا شديدًا ليستكمل سلسلة طويلة من الهبوط وذلك بعد هبوطه لأدنى مستوياته في أسبوعين، وذلك تزامنًا مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في 14 عامًا.

هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لمستحضر لمعالجة الأعصاب ونقص فيتامين ب

حذرت هيئة الدواء المصرية، في منشورها الذي حمل عنوان غش تجاري من عبوات مقلدة من مستحضر دوائى يستخدم لعلاج التهاب الاعصاب بالأسواق.