بحضور الشخصيات العامة.. فعاليات مهرجان راديو كاسيت لتكريم طلاب الإعلام | شاهد

قالت شروق، أحد مسئولي إدارة مهرجان راديو كاسيت، إن الدورة الخامسة شهدت تطورا كبيرا في إتاحة الفرصة لتدريب أكبر عدد من طلاب الإعلام على يد نخبة من الإعلاميين، وأعلنت عن بدء دورة جديدة بمفاجآت أكبر قريباً.

وتابعت، الطلاب عقب تكريمهم وجدوها فرصة مثالية، وتعلموا منها الكثير، وتدربوا على يد أساتذة الإعلام مما أتاح لهم التعرف على سوق العمل بشكل عملي، وعلى جانب آخر اكتسبوا مهارات حياتية مختلفة.

وأشار منظمو المهرجان أنهم يسعون إلى خلق صورة ذهنية طيبة عن راديو كاسيت في أذهان الطلاب، وكذلك ضيوف المهرجان من الشخصيات العامة والإعلاميين.

وانطلق اليوم الجمعة 21 أكتوبر، مهرجان راديو كاسيت في دورته الخامسة، بحضور نخبة من أبرز الشخصيات العامة والإعلاميين وعمداء الكليات وأعضاء مجلس النواب والشيوخ المصري.

ويعد راديو كاسيت مهرجان إعلامي يقام كل عام، يهدف فى المقام الأول دعم جميع طلبة كليات الاعلام فى مختلف جامعات الجمهورية المصرية، و كل من يهتم بالعمل الإعلامي.

ويهتم بتوفير بيئة مشتركة فعالة تجمع بين الطلبة والشخصيات ذوى الخبرة فى المجال من خلال الندوات فى فقرات المهرجان من الإعلاميين و الاكاديميين وضيوف شرف المهرجان، بالإضافة للهيئات و المؤسسات الداعمة للشباب من خلال تعريفهم بسوق العمل و متطلباته و توفير فرص تدريب للشباب الحاضرين.

كما يتم تكريم جميع الفئات المشاركة فى الموسم لراديو كاسيت من مقدمين و أعضاء مبادرات وصحافة على مجهودهم خلال فترة الموسم و تقديم سبل الدعم لهم.

IMG-20221021-WA0027

IMG-20221021-WA0026

IMG-20221021-WA0025

IMG-20221021-WA0023

IMG-20221021-WA0020

IMG-20221021-WA0024

IMG-20221021-WA0017

IMG-20221021-WA0015

IMG-20221021-WA0016