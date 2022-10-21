بطل عملية إيلات يكشف اللحظات الأخيرة في حياة البطل محمد البرقوقي.. فيديو

لم أستطع ترك جثمان رفيقي

كشف القبطان نبيل عبد الوهاب، أحد أبطال العملية إيلات والقوات البحرية في حرب أكتوبر، اللحظات الأخيرة في حياة البطل الشهيد الرقيب بحري محمد فوزي البرقوقي الذي لفظ أنفاسه الأخيرة خلال إحدى العمليات التي استهدفت السفن بميناء إيلات.



وقال عبد الوهاب في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أثناء العملية تعرض البرقوقي للاختناق بسبب تشبع الدم بالأكسجين الصافي، مشيرا إلى أنه رفض الصعود للسطح لاستنشاق الهواء حتى لا تنكشف العملية، موضحا أنه رفض ترك جثمانه لعدم تشهير إسرائيل بجثمانه وسحبه لمسافة 14 كم حتى وصل به لشواطئ العقبة الأردنية.

لم أستطع ترك جثمان رفيقي



تابع بطل عملية إيلات: لم أستطع ترك جثمان رفيقي لكي يظهره الإسرائيليون في التليفزيون متفاخرين بتمكنهم من قتله، ويقولون إنهم قتلوا الضفادع البشرية المصرية وهو ما لم يحدث.

