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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بطل عملية إيلات: كنا بنكد على العدو الإسرائيلي كل يوم

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

أكد القبطان نبيل عبد الوهاب، أحد أبطال العملية إيلات والقوات البحرية في حرب أكتوبر، أن القوات البحرية لم يحدث بها أي خسائر خلال معركة تحرير الأرض وانتصرنا في نهاية الحرب، لافتا إلى أنه شارك في الكثير من العمليات ومنها تدمير السفينتين داليا وهيدروما بميناء إيلات الإسرائيلي 16 نوفمبر 1969.

 

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بطل عملية إيلات: لم تحدث خسائر للقوات البحرية خلال حرب استرداد الأرض

وأضاف القبطان نبيل عبد الوهاب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: “كنا بنكد على العدو الإسرائيلي كل يوم وازعجانهم وحرب الاستزاف كانت مهانة لهم”، لافتا إلى أنه شارك في معظم المعارك بحرب الاستنزاف وخلال العبور وانتصار أكتوبر المجيدة.

وتابع القبطان نبيل عبد الوهاب، أحد أبطال العملية إيلات والقوات البحرية في حرب أكتوبر: “قمنا بثلاثة عمليات في ميناء إيلات، وشاركت في تدمير الرصيف الحربي بميناء إيلات الإسرائيلي مايو 1970 وتدمير مجمع البترول الرئيسي لحقل بترول بلاعيم أكتوبر 1973، لافتا إلى أن أهم العمليات التي شارك بها هي عملية تفجير ميناء إيلات”.

نبيل عبد الوهاب العملية إيلات القوات البحرية معركة تحرير الأرض الحرب حرب اكتوبر

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بطل عملية إيلات: لم تحدث خسائر للقوات البحرية خلال حرب استرداد الأرض

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