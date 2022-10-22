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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المؤتمر الاقتصادي.. الوزراء: الحكومة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65%

المؤتمر الاقتصادي
المؤتمر الاقتصادي

أكدت الدكتورة هبة عبدالمنعم رئيس المحور الفني في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، أن المؤتمر الاقتصادي له عدد كبير من مناحي هامة، ومنها تحفيز الحكومة على الشراكة مع القطاع الخاص. 

 

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وأضافت هبة عبدالمنعم، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء الجمعة، أن من ضمن هذه المناحي أيضا طرح حوار حول كافة التحديات، والوصول لحلول في مواجهة الازمة الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن العالم أمام مرحلة حرجة اقتصاديا. 

 

القطاعات الاقتصادية المختلفة


وتابعت الدكتورة هبة عبدالمنعم رئيس المحور الفني في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، انه المؤتمر يأتي في مرحلة الحكومة تستهدف زيادة مشتركة القطاع الخاص في الدولة بنسبة ٦٥٪، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

فيما كشفت الدكتورة هبة عبدالمنعم رئيس المحور الفني في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أهمية المؤتمر الاقتصادي، مشيرة إلى أن المؤتمر يستهدف اقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة التنافسية. 
وأضافت هبة عبدالمنعم، أن يأتي هذا المؤتمر في إطار حرص الحكومة على صياغة أجندة توافقية لأولويات عمل الحكومة الفترة المقبلة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي. 
وتابعت الدكتورة هبة عبدالمنعم رئيس المحور الفني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، انه المؤتمر به قدر كبير من الشفافية بين الحكومة ورجال الأعمال والمعنين بالشأن الاقتصادي في مصر. 
واشارت الدكتورة هبة عبدالمنعم رئيس المحور الفني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن المؤتمر في مرحلة يشهد فيها العالم تحديات غفير مسبوقة.
 

هبة عبدالمنعم مجلس الوزراء المؤتمر الاقتصادي القطاع الخاص مركز المعلومات

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