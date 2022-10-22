نجلة الريحاني: لا أنسى أي نصيحة قالها لي والدي منذ الصغر

كشفت جينا الريحانى ابنة الفنان الراحل نجيب الريحاني، تفاصيل جديدة عن حياة والدها، مؤكدة أنها عاشت مع والدها 3 سنوات.



وأضافت جينا الريحاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أننا كنا عايشين في باريس وكان بيجيلنا، ولما تكون الدنيا حر في مصر بيجي باريس"، متابعة أن "أول مرة شوفته سنة 46 وكان عمري 9 سنين، وكانوا قالولي والدي ألماني وهو مش موجود عشان في الحرب.

كان بيتكلم فرنساوي

وأضافت انه جه في عام 1946، وهو كان بيتكلم فرنساوي"، مستدركة انها لا تنسى أي نصيحة قالها لي منذ الصغر.