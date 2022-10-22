ضبط مدير مخبز قبل بيع 18 طن دقيق وسكر وزيت بالسوق السوداء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

أسفرت جهودها عن ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة ، وبحوزته كمية قدرها (10 طن دقيق أبيض "عينى" – 7,915 طن "سكر حر – زيت طعام – مسلى") معبأة داخل عبوات وشكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ويأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.