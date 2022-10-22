مفاجأة| حسام حبيب: فلوس شيرين مكتوبه للبنات ومحدش يقدر يحجر عليها

قال المطرب حسام حبيب، أن أحد الأشخاص المقربين لـ الفنانة شيرين عبد الوهاب تحدث معه فى يوم، وأكد له:" سوف أحجر على شيرين عبد الوهاب، ولأن لديه توكيل عام رسمى منها، وأنه سوف يسحب أموالها بالكامل ".

وأضاف حسام حبيب، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، أنه نصح شيرين بفتح حسابات خارجية، ووضع أموال بها من أجل تأمين مستقبل بناتها.

وفجر مفاجأة لأول مرة قائلا :" دى مفاجأة لـ بنات شريين ومحدش يعرفها، وأن شيرين فتحت حساب لـ بناتها بالخارج".

وتابع :" كل أموال شيرين ستكون لـ بناتها، ومن يخطط لسرقة أموال شيرين لن يستطيع، وأن أموال شيرين فى الداخل مكتوبة لـ أولاد شيرين ".