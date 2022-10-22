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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسبي الله ونعم الوكيل| حسام حبيب ينهار على الهواء..شيرين محتاجة سنين تتعالج

حسام حبيب و شيرين
حسام حبيب و شيرين

وجه المطرب حسام حبيب، رسالة لـ شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب على الهواء وقال :" حسبى الله و نعم الوكيل، فيك، وسأتقدم بتحرير محضر ضدك.. معملتش ليك حاجة".

 

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وأضاف حسام حبيب، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، أن محمد عبد الوهاب، شقيق شيرين عبدالوهاب، وجه له شتائم، وأشياء ليست به".

وانهار حسام على الهواء قائلا:" مش هسيب حقي، واللى عمله فى شيرين يحتاج لـ سنوات من أجل العلاج، شيرين انضرب، واتسحبت من شعرها ورفعوا عليها مطوة".

ولفت إلى أن :  شيرين تعرضت لـ شتائم كثيرة، و ضرب، وأشياء لا يقبلها أحد".

قال المطرب حسام حبيب، أن أحد الأشخاص المقربين لـ الفنانة شيرين عبد الوهاب تحدث معه فى يوم، وأكد له:" سوف أحجر على شيرين عبد الوهاب، ولأن لديه توكيل عام رسمى منها، وأنه سوف يسحب أموالها بالكامل ".

وأضاف حسام حبيب،  أنه نصح شيرين بفتح حسابات خارجية، ووضع أموال بها من أجل تأمين مستقبل بناتها.

وفجر مفاجأة لأول مرة قائلا :" دى مفاجأة لـ بنات شريين ومحدش يعرفها، وأن شيرين فتحت حساب لـ بناتها بالخارج".

وتابع :"  كل أموال شيرين ستكون لـ بناتها، ومن يخطط لسرقة أموال شيرين لن يستطيع، وأن أموال شيرين فى الداخل مكتوبة لـ أولاد شيرين ".

شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين محمد عبد الوهاب عمرو أديب المطرب حسام حبيب

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