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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلال أسبوع.. الداخلية تحبط تهريب مليون و200 ألف لتر بترول للسوق السوداء

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.

 

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال الأمن الاقتصادى والقضايا التموينية تم ضبط (29) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (5803 إسطوانة بوتاجاز .. تقدر قيمة الغاز المدعم 783405 جنيه) و ضبط (23) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (1217385 لتر ) و ضبط (11300) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (3297٫921) طن عينى ومستندى ، أبرزها ضبط (393) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات بلغت (1677,489 طن -  419453 ألف عبوة غذائية متنوعة – 3514 قطعة) ، وكذا ضبط (69) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت (95٫614 طن "سكر" – 16362عبوة "زيت طعام").

كما تم ضبط (5055) قضية مخالفات المخابز .. بمضبوطات بلغت (198,370 طن دقيق بلدى "مستندى" – 18,130 طن دقيق بلدى "عينى" – 3000 رغيف بلدى مدعم – 656 بطاقة تموينية ذكية – ماكينة صرف خبز) وضبط (116) قضية فى مجال التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب.. بمضبوطات بلغت ( 1280,488 طن أرز شعير) وضبط (4) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية .. بمضبوطات بلغت (39,060 طن – 7 طن دقيق أبيض "عينى" – 79500 عبوة سجائر) وضبط (130) قضية إستيلاء على السلع المدعومة ، بمضبوطات أبرزها (3 طن أقماح –104,514 طن "سكر ، أسمدة" مدعمة -  16362عبوة) وضبط (2) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء .. بمضبوطات بلغت (8 طن "أسمنت" – 8 طن "حديد تسليح").
• ضبط (2880) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية .. بمضبوطات بلغت (207,200 طن دقيق أبيض "عينى" – 457,415 طن سلع غذائية متنوعة – 72005 عبوة – 15000متر أسلاك كابل -  13196قطعة - 400 لتر زيوت سيارات) و ضبط (240) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر.. بمضبوطات بلغت (93184 عبوة "سجائر" – 498 عبوة معسل).

وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام .

الحملات الأمنية سلع تموينية دقيق بلدي السوق السوداء بطاقه تموينيه مواد البناء زيت طعام

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