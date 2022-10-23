بعد استدعائه من الكونجرس.. ترامب يلمح إلى ترشحه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى استعداده للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في عام 2024.

وفي حديثه في تجمع حاشد أمام أنصاره في تكساس، كرر ترامب أن نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 “مزورة ومسروقة”.

وقال ترامب: “لقد ترشحت مرتين، وفزت مرتين. وقد قدمت أداءً أفضل في المرة الثانية مقارنةً بالأولى. وحصلت على مليون صوت في عام 2020 أكثر مما حصلت عليه في عام 2016، وبالمثل، حصلت على أصوات أكثر من أي رئيس حالي في تاريخ بلدنا إلى حد بعيد. الآن، من أجل جعل بلدنا ناجحًا ومجدًا مرة أخرى، من المحتمل أن أفعل ذلك مرة أخرى”.

وقال ترامب في سبتمبر، إنه قد يقرر في المستقبل القريب ما إذا كان سيشارك في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024.

وأصدر الرئيس السابق التلميح الأخير بعد يوم من إصدار لجنة اختيار مجلس النواب في 6 يناير مذكرة استدعاء لترامب لتورطه المزعوم في أعمال الشغب في الكابيتول.

وطُلب من ترامب المثول لإفادة في 14 نوفمبر إما شخصيًا أو عبر رابط فيديو، من أجل تقديم سجلات بشأن أفعاله في اليوم الذي دخلت فيه مجموعة من الغوغاء مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، في محاولة لمنع الكونجرس من التصديق على نتائج انتخابات 2020.