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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

3 حفلات أسبوعية لمسرحية “التغريبة بنت الزناتى” بالبالون

صدى البلد

يقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي “التغريبة بنت الزناتى”، فى الساعة السابعة من مساء أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع اعتبارا من يوم الخميس ٢٧ أكتوبر الجاري، على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون .

عرض “التغريبة بنت الزناتى” مستوحى من السيرة الهلالية، من إنتاج الفرقة القومية للموسيقي الشعبية بإشراف الفنانة لبني الشيخ مدير عام الفرقة، البطولة للفنانين “حازم القاضي، لقاء الصيرفى، يوسف عبيد، أحمد يحيي، عبد الباري سعد، هبة سليمان، وليد فوزى، محمد متولى، نهاد نايل، باخوم عماد، شاهنده علي، نسمة عادل، أحمد حلمي، أحمد نصرو، محمد كمال، السيد إبراهيم” .

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كيروجراف مناضل عنتر ، إضاءة إسلام أبو عرب، ماكياج نادين أشرف، استعراضات “جولي، جنى، جودي، شيماء ، نور”، عازفين “محمد شاكر، حسانين محمد، وحيد، عنتر حسين، عبد المحسن الظني”، موسيقي وألحان هاني عبد الناصر، ديكور د. عمرو الأشرف، تصميم ملابس شروق سامى، إدارة مسرحية ” خلود، محمد كمال، سيد، مي، رحمة”، مساعدو الإخراج “محمد حميد، رانيا عبد العزيز، نهاد”، مخرج منفذ محمد أشرف، تأليف بكرى عبد الحميد، إخراج منار زين العابدين .

مسرح البالون العرض المسرحي البيت الفني للفنون الشعبية البيت الفنى ايناس عز الدين السيرة الهلالية صلاح جاهين المخرج عادل عبده الموسيقى العربية

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