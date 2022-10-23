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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو: الأرصاد تحذر من أمطار على مدار اليوم.. الرئيس السيسي يكشف كواليس مطالباته للحكومة بالإصلاح

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا، نرصد أبرزها في التقرير الآتي:


لا تتراجع .. الرئيس السيسى يفاجئ وزير الصناعة والتجارة بسؤال على الهواء
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إن وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير  كان متواجد فى البرلمان ثم انضم للحكومة وتبدلت الرؤية لديه بعد توليه المهمة نظرا لاختلاف الرؤية والمهام  قبل وبعد تولى حقيبته الخاصة  .


الرئيس السيسي يكشف كواليس مطالبته للحكومة بالإصلاح الاقتصادي|فيديو
كشف الرئيس عبد الفتاح   السيسي  تفاصيل اقتراحه لمسار الإصلاح الاقتصادي أمام المسئولين، قائلا: "قولتلهم لو معلملناش ده وعدينا بالقرار ده أناية واتأخرنا فيه هيبقى عاوزين نعدي بحر، ولو الشعب رفض قرار الإصلاح الاقتصادي الحكومة تقدم استقالتها الخميس وأنا هقدم استقالتي السبت وهدعو لانتخابات رئاسية مبكرة".

 

الرئيس السيسي يعلق على استشهاد مدبولي بمقولة لجمال حمدان..فيديو
استشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمقولة المفكر جمال حمدان عن مصر خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي - مصر 2022.

 

اهتميتوا بالطوب والزلط.. رئيس الوزراء يرد على الأقاويل المزعومة|شاهد
علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على نقد يتم تداوله قائلا: "اتقالنا إنتو ركزتوا فقط على الطوب والزلط"، وأوضح: “إحنا في الحقيقة أيضًا ركزنا على البني آدم، وهذا التركيز يتمثل في حجم الاستثمارات التي ارتفعت في قطاع التعليم”.

مبروك طِلّع حامل.. أول تعليق من رئيس الوزراء على كوبري التجمع الخامس
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مشروع حياة كريمة ساهم في تطوير قرى ريف مصر، متابعا: تكلفة مشروع حياة كريمة تجاوز 700 مليار جنيه.

 

الرئيس السيسي يستمع لـ أهم تساؤلات المواطنين.. شاهد
شاهد الرئيس السيسي فيديو مسجلا بأهم التساؤلات التي تشغل خاطر المواطنين والتي سيتم تضمينها خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي.
 

طقس بارد .. الأرصاد تحذر من أمطار على مدار اليوم بهذه المحافظات| فيديو
كشفت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة   الأرصاد   الجوية ، عن تفاصيل حالة الطقس ، اليوم ، الأحد على القاهرة الكبرى ، وباقي المحافظات  .

 

بشرى لأولياء الأمور.. ما تريد معرفته عن خطة تعديل المناهج الدراسية| فيديو
كشف محمد خليل، الاستشاري التعليمي والتربوي عن خطة تعديل المناهج الدراسية ومساهمتها في جودة التعليم ورفع كفاءة الطلاب، قائلاً إن تخفيف المناهج تتمثل أهميته في رفع استيعاب الطفل وتخفيف العبء عن أولياء الأمور.


الرئيس السيسي يصل لمقر المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022
عرضت فضائية “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا، حول وصول الرئيس السيسي لحضورفعاليات المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022 ، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 

أسعار الذهب اليوم الأحد 23-10-2022
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الأحد  23-10- 2022

 

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