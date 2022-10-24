عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القومي للبحوث يعقد ندوة "المخاطر الصحية للتعرض البيئى والمهنى للرصاص.. غدا

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

اعلن المركز القومي للبحوث تحت رعاية الدكتور حسين درويش القائم باعمال رئيس المركز القومى للبحوث ودعم الدكتور عبد الحميد عوض عميد معهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية، عن قيام قسم الطب البيئى والمهني أحد أقسام معهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية بعقد ندوة بعنوان "المخاطر الصحية للتعرض البيئى والمهنى للرصاص والاستعداد الوراثى" .


حيث تقام الندوة برئاسة الدكتورة هبة مهدى رئيس قسم الطب البيئى والمهنى ومقرر الندوة والدكتورة أمل سعد الدين حسين (العميد السابق للمعهد)، وذلك فى غدا الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر 2022 بالقاعة الرئيسية بالمركز القومى للبحوث علي هامش فاعليات منظمة الصحة العالمية للأسبوع العالمى للحماية من التسمم للرصاص الذى سوف يبدأ 23 أكتوبر لمدة اسبوع من الفاعليات الهامة على مستوى العالم.

القومي للبحوث الفلكية يستضيف النسخة الثانية من المدرسة العربية المُتقدمة في الفيزياء


وأوضح المركز أن الندوة تتضمن عرض مخرجات الابحاث التى تمت بقسم الطب البيئى والمهنى بالتعاون مع أقسام ومعاهد اخرى من معاهد المركز القومى للبحوث، وتوضيع الدور الايجابى للدولة والفرد فى الحد من مشكلة الرصاص والوقاية من اخطاره الصحية، ففى المقدمه سيتم عرض أهم مصادر الرصاص كأحد المعادن الثقيلة الخطيرة الملوثة للبيئة ومخاطر التعرض البيئي والمهني علي صحة الإنسان يلقيها الدكتورة نيرمين سعيد الباحث بالقسم، يعقبها الحديث عن تأثير مرور 20 عام أو أكثر علي عدم استخدام البنزين المحتوي علي الرصاص علي قياسات الرصاص في شعر الانسان المصرى  كأحد مؤشرات تلوث البيئة ويلقيها الأستاذة الدكتورة نفين شرف استاذ صحة البيئة بالقسم، يلي ذلك القاء الضوء على تاثير الرصاص علي النمو الجسماني للأطفال المصريين والإستعداد الجيني لمشاكل الكلوي بين المعرضين بيئيا للرصاص القاء الأستاذة الدكتورة أمل سعد الدين حسين استاذ صحة البيئة والطب الوقائى بالقسم، ثم تقوم الأستاذة الدكتورة هبة مهدى أستاذ طب الصناعات ورئيس القسم  بعرض مؤشرات التأثر  الوظيفي للغدة الدرقية والاجسام المضادة لدي العمال المعرضين مهنيا للرصاص ، هذا بالاضافة الى عرض الأستاذة الدكتورة صفية بشير أستاذ صحة البيئة بالقسم للتأثير المحتمل فى هرمونات الذكورة لدي العمال المعرضين مهنيا للرصاص.


وتركز الندوة علي توضيح العائد على صحة المواطن المصرى من مجهودات الدولة في الحد من التعرض لمصادر الرصاص وعرض دور الدولة والفرد فى تفعيل دور البرامج الوقائية في حماية الأفراد والعمال المعرضين مهنيا.

التغيرات المناخية بحوث البيئة والتغيرات المناخية القومي للبحوث المركز القومى للبحوث معهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية المخاطر الصحية للتعرض البيئى والمهنى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطلعش عامل نظافة.. ناقدة فنية تكشف مفاجأة خاصة بواقعة كشرى التحرير

أول إصابة للأهلي في الموسم الجديد للدوري

التعليم تحذر من تداول جدول وهمي لامتحانات رابعة وخامسة ابتدائي على فيسبوك

شوبير: تأجيل مبارة الزمالك أمام بيراميدز | تفاصيل

مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان مباشر الآن 1-0 في الدوري

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا 2-0 في الدوري

بيان من الديوان الملكي حول الحالة الصحية للأمير محمد بن سلمان

بإطلالة محتشمة.. هبة مجدي تخطف الأنظار بظهورها| شاهد

ترشيحاتنا

تخلص من طفله الرضيع بـ حمام المسجد.. مأساة في الدقهلية

الإصلاح الاقتصادي وراء صمود مصر حتى الأن| 6 سنوات من العمل والبناء

أول تعليق من وزير الدفاع الأوكراني بشأن اتهام روسيا لكييف بشأن القنبلة القذرة

أفضل سعر لشراء الدولار فى البنوك اليوم الاثنين 24-10-2022

بورصة السيارات| الأوفر برايس يواصل تراجعه للنسخة إم جي HS.. تفاصيل

هل كل من رأى النبي في المنام دخل الجنة .. وكيف تتحق الرؤية ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الأسد.. حظك اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022: حلمك يتحقق

برج العذراء.. حظك اليوم 24 أكتوبر 2022: تجنب اتخاذ مثل هذه القرارات

برج الحمل .. حظك اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022:هؤلاء الأكثر حظا اليوم

برج الثور .. حظك اليوم الأثنين 24 أكتوبر 2022 : فرصة رائعة لكسب المال

فيديو

الأهلي والزمالك في كأس السوبر.. الأحمر يصالح جماهيره والأبيض يسعى للثلاثية.. فيديوجراف

قسما بالله لم أتحدث كذبا.. تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

العالم ينتظر مصير بريطانيا.. تفاصيل قمة الـ3 ساعات بين جونسون وسوناك "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ