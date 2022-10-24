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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حكم دولي يحسم الجدل حول ركلة جزاء الأهلي أمام أسوان.. فيديو

صدى البلد

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح النادي الأهلي في مباراة أسوان ببطولة الدوري الممتاز صحيحة وقرار احتسابها قرار سليم من جانب حكم المباراة.

 

وقال جهاد جريشة الحكم الدولي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" في رأيي أن ركلة جزاء فريق الأهلي التي احتسبت أمام فريق أسوان ببطولة الدوري الممتاز صحيحة تماماً من جانب حكم المباراة ".

 

وأضاف:" حكم مباراة الأهلي وأسوان اتخذ القرار السليم واحتساب ركلة جزاء أمام أسوان وهي صحيحة تماماً".

 

الأهلي وأسوان.. 

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره أسوان 1-0 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

 

بدأ النادي الأهلي، اللقاء بضغط هجومي من أجل إحراز هدف التقدم حتى تمكن على معلول من إحراز هدف تقدم المارد الأحمر من ركلة جزاء.

وحصل النادي الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 15 بعد إعاقة من الحارس عمرو حسام لمحاولة مرور شادي حسين داخل منطقة الجزاء ليتمكن علي معلول من تسجيلها.

 

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