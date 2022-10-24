أمطار اليوم| رسالة لـ طلاب المدارس بشأن الأحوال الجوية

أكدت الإعلامية آية جمال الدين، أن البلاد تشهد فى هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وكل يوم هناك تقلبات جوية.

وأضافت آية جمال الدين، خلال تقديمها برنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دي إم سي، أن كل شخص يتواجد فى العمل لوقت متأخر عليه ارتداء ملابس ثقيلة، وارتداء جاكت، بسبب التغيرات الجوية.

ووجهت رسالة لـ طلاب المدارس، قائلة “ نخلى بالنا فى الفترة دي الجو برد، وارتداء الملابس الثقيلة فى الصباح من الأشياء المهمة”.

وأوضحت أن فصل الشتاء، تنتشر فيه الأمراض التنفسية، وعلينا توخي الحذر، مؤكدة :" فيروس كورونا لم ينته، و البرد يشبه كورونا، و العكس".

وفى نفس السياق كشفت هيئة الأرصاد الجوية، خلال القناة الأولي، عن مناطق فرص الأمطار المتوقعة، خلال الطقس يوم الأثنين، وقالت هناك فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد ومناطق شمال الوجه البحري، وتمتد الأمطار أيضا إلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتشهد مناطق شمال الصعيد، خلال الطقس الأثنين، وجود أمطار خفيفة على الصحراء الغربية للبلاد، بنسبة 30% تقريبًا، وتكون أجواء الطقس، غائم جزئيا على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية أيضا، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

وتم عرض بيان بـ درجات الحرارة اليوم:

القاهرة الصغرى 20 والعظمى 27

الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 25



العاصمة الإدارية الصغرى 19 والعظمى 26



6 أكتوبر الصغرى 18 والعظمى 27



بنها الصغرى 18 والعظمى 26



دمنهور الصغرى 18 والعظمى 26



كفر الشيخ الصغرى 18 والعظمى 26



المنصورة الصغرى 19 والعظمى 25



دمياط الصغرى 21 والعظمى 25



بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 26



الإسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 27



السويس الصغرى 19 والعظمى 27



الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 27



شبين الكوم والصغرى 20 والعظمى 27





طنطا الصغرى 18 والعظمى 25



شلاتين الصغرى 23 والعظمى 32



العلمين الجديدة الصغرى 17 والعظمى 25



مطروح الصغرى 17 والعظمى 24



السلوم الصغرى 16 والعظمى 25



سيوة الصغرى 16 والعظمى 25



رفح الصغرى 19 والعظمى 24



سانت كاترين الصغرى 13 والعظمى 22



رأس سدر الصغرى 21 والعظمى 31



حلايب الصغرى 23 والعظمى 30



شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 29

