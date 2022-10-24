المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 .. الرئيس يعلم احتياجات المواطن| ومطالِب بنشر ثقافة الاستثمار

تستمر فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، لليوم الثاني على التوالي، بالعاصمة الإدارية، والذي من المقرر أن تستمر فعالياته للغد 25 أكتوبر، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة جميع أطياف المجتمع من خبراء ومتخصصين لصياغة رؤى واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري.

وشهدت اليوم الأول لـ المؤتمر الاقتصادي، أمس عدة جلسات من ضمنها، جلسة بعنوان "مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الاقتصادية: رؤية برنامج عمل الحكومة"، واستعرض خلالها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمحة عامة عن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وبيان قدرته ومرونته في مواجهة الأزمات الاقتصادية عبر 5 أزمات عالمية.

السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد

استهدفت الجلسة الأولى التي جاءت تحت عنوان "السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات"، الوقـوف علـى رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقـع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء رؤية مصر 2030، واستنادًا إلى المناقشات والأفكار المُزمع طرحها خلال الجلسة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات، فيما ناقشت الجلسة الثانية كيفية الوقوف على حلول عملية على صعيد السياسات الاقتصادية لضمان الانضباط المالي والاستدامة المالية، ومواجهة انعكاسات الأزمات الاقتصادية على أوضاع المالية العامة على وجه الخصوص.

فيما ناقشت الجلسة الثالثة والأخيرة من فعاليات اليوم الأول "السياسات النقدية فى ظل التطورات العالمية"، وتستهدف استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات الاقتصادية للتعامل مع التحديات التي تفرضها الأزمات الاقتصادية بما يعزِّز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.

أزمة اقتصادية وركود بسبب كورونا

في هذا الصدد، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن الأزمة الاقتصادية طالت العالم كله، خاصة بعد الركود الكبير التي سببته أزمة جائحة كورونا، وما تبعتها من أزمات على رأسها الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في مشكلة عالمية في توريدات القمح، وكذلك توريدات النفط وحجم إنتاجيته.

وأكد عبده، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن انعكاسات هذه الأزمات على الاقتصاد المصري، كانت كبيرة، لأن مصر كانت تعتمد على توريدات القمح القادمة من روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى النشاط السياحي المصري الذي كان يعتمد على السياح السائحين الروس والاوكرانيين بنسب تتجاوز الـ 30%.

مطالب بنشر الثقافة الاقتصادية

وفيما يخص المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أكد عبده، أن فعاليات اليوم الأول أن تنظيم المؤتمر كان أكثر من رائع، كما أم كلمة الرئيس السيسي، تؤكد بأنه يتابع جميع الملفات بشكل خاص، وعلى علم شامل بما يحتاجه المصريين في الفترة القادمة.

وطالب الدكتور رشاد عبده عبده، الخبير الاقتصادي، التليفزيون المصري، بتوفير مجموعة من البرامج الاقتصادية خلال الفترة القادمة، بشكل كبير على الساحة، حتى يبدأ المصريون بمتابعة ومعرفة الوضع الاقتصادي بمصر، مشددا على ضرورة نشر الثقافة الاقتصادية بين المصريين.