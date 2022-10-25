سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 25-10-2022

استقر سعر الذهب مصرمع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 25-10-2022؛ بدون أي تغيير علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة والتي يتم تداولها في محلات الصاغة.

وفقا لموقع إيجيبت جولد برايس توداي، المتخصص في تحديد سعر المشغولات الذهبية؛ فقد زاد سعر المعدن الأصفر بمقدار 6 جنيهات في محلات الصاغة.

وبلغ سعر عيار 24 نحو 1278 جنيها للبيع و 1285 جنيها للشراء



وصل سعر عيار 21 نحو 1118 جنيها للبيع و 1124 جنيها للشراء



وبلغ سعر عيار 18 نحو 958 جنيها للبيع و 963 جنيها للشراء



وسجل سعر عيار 14 نحو 745 جنيها للبيع و 749 جنيها للشراء مقابل 741 جنيهًا للبيع و 743 جنيهًا للشراء يوم السبت الماضي بفارق 4 جنيهات.



وبلغ سعر أونصة الذهب نحو 39.74 ألف جنيه للبيع و 39.95 ألف جنيه للشراء



ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 8944 جنيها للبيع و 8992 جنيها للشراء



وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 1.28 مليون جنيه للبيع و 1.284 مليون جنيه للشراء



لماذا الذهب



يعتبر المعدن الأصفر محل اهتمام من قبل المستهلكين وخصوصا المقبلين علي الزواج ومن هم في مرحلة الخطوبة وحيث تمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزء كبير من اهتماماتهم.

ويعتبر الذهب مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة بالنسبة إليهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم.

الأسعار والمصنعية



يتم تحديد سعر المصنعية للذهب بنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب الواحد وبالتالي فإن أي زيادة لنسبة المعادن الموجودة سيقل سعر قيراط الوحدات الأخري، والعكس صحيح خصوصا مع استخدام أوقية الذهب التي تزن ما يقارب 34 جراما كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب، إذ تختلف تسعيرة المصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

و شهد الذهب حالة من التذبذب في أسعار الذهب عالميا خصوصا وأنه في الوقت الراهن يعاني من الهبوط، حيث تراجع لمستويات غير مسبوقة وذلك في الأسابيع الماضي

تراجع عالمي



وعلي الصعيد العالمي تراجعت أسعار بعكس صعود الدولار بينما سعى المستثمرون لاستيضاح ما إن كان الفيدرالي الأمريكي سيخفف حدة السياسة النقدية، ليهوي سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1650.77 دولار للأونصة بحلول الساعة 0754 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1% إلى 1653.80 دولار.

وسجلت الأسعار أعلى مستوياتها منذ 14 أكتوبر في وقت سابق من الجلسة بعد أن قفزت 1.8%، كأكبر ارتفاع لها خلال اليوم منذ الثالث من أكتوبر، نظرا لتوقعات بعض قيادات مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي للحد من الوتيرة السريعة لرفع أسعار الفائدة.





