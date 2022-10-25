اتحاد رفع الأثقال يستعد لبطولة إفريقيا وفرش الصالة المغطاة.. صور

يواصل اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود جهوده من أجل التجهيز والإعداد لبطولة افريقيا التي تستضيفها الصالة المغطاة لاستاد القاهرة من الجمعة المقبل وحتي ٢ نوفمبر المقبل.



وتشهد البطولة مشاركة 19 دولة وهم : مصر والجزائر وليبيا والمغرب وموريشيوس و سيشل والسودان و بوتسوانا و الكاميرون والكونغو وغانا وليسوتو ونيجيريا وروندا وسيراليون وجنوب افريقيا وتونس واوغندا وزامبيا .

وأكد محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد أن الكل يعمل من أجل إنجاح البطولة من الكبير للصغير في أسرة رفع الأثقال وتوجه بالشكر إلى الجميع، وقال: الاتحاد تحول إلى خلية نحل والجميع علي قلب رجل واحد من أجل استقبال ضيوف مصر .



وأضاف في ظل النهضة التي تعيشها مصر التي تحولت الي قبلة الاحداث الرياضة في عصر الرئيس السيسي ، اتحاد رفع الاثقال جندي في كتيبة النجاح المصرية ويتمني تشريف مصر كما نجحنا مسبقا في استضافة أكبر الأحداث الرياضية والعالمية مثل مونديال اليد وبطولات افريقيا في مختلف الالعاب.



