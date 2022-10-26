اشتري الآن الجرام يبدأ من 750 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب

تعتبر أسعار الذهب في مصر اليوم ، هي محل اهتمام الكثير خاصة المقبلين على الخطوبة والزواج، إذ ارتفع المعدن الأصفر مقارنة بالأيام السابقة

وسجل سعر الجرام عيار 21 : 1124 بعد 1114 جنيها، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر أي فقد منذ هذا اليوم 21 جنيها، في حين سجل سعر الجرام عيار 18: 969 جنيها، فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 753 جنيهًا.

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وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 : تراجعا بقيمة 76 جنيها من أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام عيار 21، فيما تراجع عيار 24 عن 1,309 جنيه للشراء إلى 1,289 جنيها.

وعن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022، فسجل عيار 21 ، 1124 جنيها بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، فيما وصلت أسعار الذهب عيار 18 بين 963 و 967 جنيها ، وعيار 14 : 749 جنيها .

أسعار الذهب في محلات الصاغة

المقبلين على الخطوبة حديثا والراغبين في الزواج يبحثون عن أسعار الذهب بيع وشراء في السوق ومحلات الصاغة اليوم ، حيث سجّل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الاثنين 1124 جنيها للبيع، فيما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 للشراء 1130 جنيها.

وكانت قد شهدت أسعار الذهب خلال موجة من الارتفاع غير المسبوق ، إذ وصلت إلى مستوى غير متوقع خلال ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه الاثنين 9 مايو، أي فقد منذ هذا اليوم 76 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر سجل 1124 جنيها اليوم الأربعاء 26-10-2022، فيما سجل سعر جرام الذهب 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

جدير بالذكر أن العام الماضي سجل الذهب عيار 21 أقل من 1000 جنيه، حيث وصل لـ 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويبحث الكثير من الراغبين في الزواج عن معرفة عن أسعار الذهب خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاء والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء خاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1114 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الأربعاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1289 جنيها .

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء عيار 21 : 1124 جنيها للبيع و 1130 جنيها للشراء

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء عيار 18 : 967 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء عيار 14 : 752 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء عيار 24 : 9,024 جنيها

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء عيار 24 : 1,653 دولارا .

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتعتبر أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر بالمصنعية مختلفة ومتفاوتة من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات .

وعن متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة فيصل بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب .

أسعار الذهب عالميًا

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء ارتفاعا ملحوظا على المستوى العالمي، إذ هبط المعدن الأصفر ليسجل 1,653 دولار للأوقية بعد 1,652.82 أول أمس.

وسجل سعر الأوقية 1728 دولارا يوم 4 أكتوبر الجاري ، فيما سجلت 1.723 الخميس 6 أكتوبر.

وبحسب بورصة المعدن الأصفر، ارتفع في المعاملات الفورية خلال تعاملات اليوم عند 1,653 دولارا للأوقية، وهبط الذهب في المعاملات الفورية أغسطس الماضي سعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، لكنه ظل عند مستويات 1696 دولارًا، في حين وصل إلى 1750 دولارًا خلال أغسطس الماضي الماضي بتراجع 97 دولارا في الأوقية مقارنة بهذا السعر.

وسجلت عقود الذهب العالمية ارتفاعا قويا اليوم بنسبة 0.23 % ، بقيمة أكثر من 3.81 دولار ، ووصل سعر الأوقية لـ 1,653.22 دولار.