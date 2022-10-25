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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اشتري دلوقتي الجرام بـ753 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الذهب
الذهب

يبحث الملايين بشكل يومي عن أسعار الذهب في مصر اليوم ، فهي محل اهتمام الكثير خاصة المقبلين على الخطوبة والزواج، إذ ارتفع المعدن الأصفر مقارنة بالأيام السابقة.
 

ووصل سعر الجرام عيار 21 : 1124 بعد 1114 جنيها ن فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر أي فقد منذ هذا اليوم 21 جنيها، في حين سجل سعر الجرام عيار 18: 969 جنيها، فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 753 جنيهًا.

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صعود جديد .. سعر الذهب فى مصر اليوم الاثنين 24 -10-2022

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 : تراجعا بقيمة 76  جنيها من أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام عيار 21، فيما تراجع عيار 24 عن 1,309 جنيه للشراء إلى 1,291 جنيها.

وعن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، فسجل عيار 21 ، 1124 جنيها بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، فيما وصلت أسعار الذهب عيار 18 بين 963 و 969 جنيها.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويبحث المقبلين على الخطوبة حديثا عن أسعار الذهب بيع وشراء في السوق ومحلات الصاغة اليوم ، حيث  سجّل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الاثنين 1124 جنيها للبيع، فيما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21  للشراء 1130  جنيها.

وكانت قد شهدت أسعار الذهب خلال موجة من الارتفاع غير المسبوق ، إذ وصلت إلى مستوى غير متوقع خلال ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه الاثنين 9 مايو، أي فقد منذ هذا اليوم 76 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

 سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر  سجل 1124 جنيها اليوم الثلاثاء 25-10-2022، فيما سجل سعر جرام الذهب  1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

جدير بالذكر أنالعام الماضي سجل الذهب عيار 21 أقل من 1000 جنيه، حيث وصل لـ 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

 أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويتطلع الكثير من الراغبين في الزواج إلى معرفة عن أسعار الذهب خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء خاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1114 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1291 جنيها .

 أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء عيار 21 : 1124 جنيها للبيع و 1130 جنيها للشراء 

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 18 : 969 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب  اليوم الثلاثاء عيار 14 : 753 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 9,040 جنيها

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب  اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1,654 دولارا .

 أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتعتبر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بالمصنعية مختلفة ومتفاوتة من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات .

وعن متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة فيصل بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب .

أسعار الذهب عالميًا 

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ارتفاعا ملحوظا على المستوى العالمي، إذ هبط المعدن الأصفر ليسجل  1,654.07 دولار للأوقية بعد 1,652.82 أمس.

 وسجل سعر الأوقية  1728 دولارا يوم 4 أكتوبر الجاري ، فيما سجلت 1.723 الخميس  6 أكتوبر.

وبحسب بورصة المعدن الأصفر، ارتفع في المعاملات الفورية خلال تعاملات اليوم عند 1,654.07  دولارا  للأوقية، وهبط الذهب في المعاملات الفورية أغسطس الماضي سعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، لكنه ظل عند مستويات 1696 دولارًا، في حين وصل إلى 1750 دولارًا خلال  أغسطس الماضي الماضي بتراجع 98 دولارا في الأوقية مقارنة بهذا السعر.

وسجلت عقود الذهب العالمية ارتفاعا قويا اليوم بنسبة 0.31 % ، بقيمة أكثر من 5.09 دولار ، ووصل سعر الأوقية لـ 1,654.07  دولار.

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