أخبار التوك شو| السيسي: خايف على المصريين.. والأرصاد تعلق على الأمطار المتوقعة اليوم.. وحقيقة تعطيل الدراسة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الرئيس السيسي: خايف على المصريين

عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن خوفه على الشعب المصري، قائلا :"خايف على المصريين".

التعليم العالي: الدولة تدعم طلاب الجامعات الأهلية بنسبة من 40 -60 %

أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم التعليم العالي، أن الدولة أنفقت فى المرحلة الأولى من انشاء الجامعات الأهلية 40 مليار جنيه، وهذا دليل على أن الدولة تدعم الاستثمار فى التعليم.



بعد تعطل الواتساب.. خبير أمن معلومات: الفيس بوك والانستجرام تعطلا أيضا

قال المهندس عمرو صبحي خبير أمن المعلومات، إن هناك العديد من التقارير قالت إن العطل الذي حدث على تطبيق الواتساب اليوم كان له بداية منذ أمس، مشيرا إلى أن هناك عدة مشاكل حدثت فى شركة "ميتا" ولكن كانت المشكلة الأكبر فى تطبيق الواتساب.



رائد المناخ للرئاسة: السيسى يؤكد اهتمام الدولة بالعمل الجاد للقضاء على الفقر|فيديو

أكد الدكتور محمود محيي الدين ، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمرات أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، إن الدولة المصرية تسير على قدم وساق للعمل على مكافحة أثر التغيرات المناخية بالعالم .



لا تستدعي اتخاذ قرار تعطيل الدراسة.. الأرصاد تعلق على الأمطار المتوقعة اليوم الأربعاء|فيديو

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار التي شهدتها بعض المحافظات اليوم لم تكن مفاجئة، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالمحافظات، والتواصل مع غرف الأزمات بالمحافظات بشأن حدتها وفرص سقوطها وكمياتها.



محافظ الشرقية: غرفة الأزمات منذ 10 أيام ولم نتلق شكاوى بسبب الأمطار..فيديو

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن هناك 7 مراكز بالمحافظة سقطت عليهم أمطار متوسطة، مؤكدًا أن غرفة الأزمات تعمل منذ 10 أيام، ولم يتم تلقي أي شكاوى بسبب أزمات من سقوط الأمطار.

أحمد موسى يروي تفاصيل أول لقاء بين البابا تواضروس ومرسي والسيسي.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حوار الزميلة الإعلامية شيرين عبد الخالق مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، هام جدًا؛ مؤكدًا أنه لأول مرة يصدُر للبابا تواضروس كتابًا تحت عنوان: «سنوات من المحبة لله والوطن»؛ والمكون من 300 صفحة.



عضو بالشيوخ: الرئيس تحدث في صلب موضوعات كثيرة بالمؤتمر الاقتصادي

أشاد النائب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام المؤتمر الاقتصادي، مضيفا أن الرئيس تحدث في صلب موضوعات كثيرة وليس في المؤتمر الاقتصادي فقط.



التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار

قال خالد قاسم، المتحدث بإسم وزارة التنمية المحلية، إن معدات شفط المياه منتشرة في جميع أحياء العاصمة لمتابعة رفع تراكمات مياه الأمطار، مؤكدا أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع ميدانيًا، مشيراً إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكبارى فى كل أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه.



الرئيس السيسي: لازم نقف مع بعض نحشد ونشتغل علشان البلد تتقدم

قال الرئيس السيسي: “ ان ملقتوش الدولة دي دخلها بيقفز ويتضاعف كل 3 أو 4 سنين على الأقل.. الكلام ده بقعد أقوله لدكتور مصطفى (رئيس الوزراء).. كل لما يتكلموا.. اقولهم ولا حاجة اللي احنا فيه صعب اوي.. الرقم اللي انتو جايين فرحانين بيه ده.. احنا مش عايزين نضحك”.



انتم بتهدوا بلادكم.. الرئيس السيسي ينفعل على الهواء.. شاهد

قال الرئيس السيسي: “ 250 مليار جنيه .. موازنة الدولة تقدر تدي الرقم ده للتعليم؟.. 60 ألف فصل ده العدد المطلوب لمجابهة الزيادة السكانية كل سنة .. يعني بيحتاجوا 60 مليار ويقوم حد جاي يقول شوف المدرسة عاملة ازاي.. ياعم انت بتتكلم لغة تانية ”.



هدخل جوا البحر أربعة كيلو .. الرئيس يتحدث عن ميناء أبو قير

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، :"أنا بسجل ليكوا للتاريخ، اللي الجيش عمله، من بعد ما خد طعنه في 67، و على الدرس، والعوز والحوجه اللي عاشها، و اللي كانت سبب من أسباب جوله من فنانين عظام، يروحوا يعملوا كده ، عشان يجيبوا دعم ليه في حربه، قولنا لا يمكن أبداً، دروس و بنتعلم..طيب يبقى الأمن القومي المصري متعلق في رقبته ؟ أيوه.. زي ما حصل في 2013 و 2011".



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تشخيص مصر ينطبق على دول كثيرة، مضيفا أن مصر لن تضيع.

وتابع السيسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولي للتليفزيون المصري، اليوم الثلاثاء: نقدر الموقف".