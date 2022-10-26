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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة جذابة.. مي عمر تشارك متابعيها أحدث صورها| شاهد

مي عمر
مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال مختلفة. 

 

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وظهرت مي عمر، بـ ليجن بسيط باللون الاسود ونسقت معه تي شيرت باللون الأبيض، وارتدت أيضا جاكيت بسيطا من الكاروهات لاكمال ظهورها.

كما حملت حقيبة يد من ماركة fendi، وانتعلت حذاء رياضيا لاكمال ظهورها.

واختارت مي عمر، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت .

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر في المكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج واختارت نظارة شمسية باللون الاسود لتكشف جمالها  .

وإليكم صور مي عمر.. 

مي عمر صور مي عمر إطلالات مي عمر اخبار مي عمر

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