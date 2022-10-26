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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شكله غريب .. دينا تكشف عن أحدث تصميماتها | شاهد

دينا الراقصة
دينا الراقصة

شاركت الفنانة دينا، مجموعة من الصور الجديدة والمختلفة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

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وقامت دينا، بالترويج لخط الأزياء الجديد الذي أطلقته، ويحمل اسمها أيضا.

وكانت دينا، قد أطلقت خط الأزياء الخاص بها في يوليو الماضي ونشرت فيديو عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، قالت فيه: مساء الخير وعيد سعيد عليكو إن شاء الله، هعمل ماركة خاصة، ملابس رياضية وكاجوال وفيها سواريه بسيط.

وظهرت دينا، مرتدية بنطال رياضي باللون الأبيض، ونسقت معه توب باللون البيج مع أكمام يمكن ارتداؤها بشكل مختلف سواء عادية أو أوف شولد أو تحت التوب 

وإليكم صور دينا ..

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دينا دينا الراقصة صور دينا أزياء دينا خط أزياء دينا

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