في عيد ميلادها الـ 34.. صور أثارت الجدل للنجمة أمينة خليل | شاهد

يصادف اليوم، الأربعاء 26 أكتوبر، عيد ميلاد الفنانة أمينة خليل، والتي أتمت عامها الـ 34.

وتعد الفنانة أمينة خليل من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مختلف ومميز دائما.

وتفضل أمينة خليل اختبار الماركات العالمية ومتابعة أحدث صيحات الموضة لاختيار الملابس الأنيقة والمميزة.

ومن الناحية الجمالية، تفضل أمينة خليل اختيار وضع لمسات بسيطة من الماكياج واختيار الألوان الناعمة التي تبرز جمال عينيها، كما تميل أيضا إلى اختيار أحمر للشفاه بألوان ناعمة وهادئة.

كما تميل أمينة خليل إلى اختيار الشعر الطويل مع ألوان الشعر الذهبية التي تتناسب مع لون بشرتها المميز.

وإليكم صور أمينة خليل

أمينة خليل

أمينة خليل

أمينة خليل

أمينة خليل

أمينة خليل

أمينة خليل