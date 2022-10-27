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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تحديثات جديدة على الفاروميو جوليا مستوحاه من تونال وستيلفيو..صور

اختبار الفاروميو
اختبار الفاروميو جوليا موديل 2023

التقط مصورين التجسس صور لسيارة ألفا روميو جوليا موديل 2023 المحدثة أثناء اختبارها، ويظهر النموذج الأولي من السيارة  مغطى بالكامل بلفائف دائرية.

اختبار الفاروميو جوليا موديل 2023

تأتي سيارة  ألفا روميو جوليا موديل 2023 بمصابيح أمامية معاد تصميمها، و تشبه في الشكل والأسلوب الموجودة في سيارة تونالي، ومصابيح LED جديدة، كما تستعد ألفا روميو لعملية تحديث لسيارة ستيلفيو  .

تقدم سيارة ألفا روميو جوليا موديل 2023 بنفس الواجهة الخلفية التي تبدو متطابقة إلى حد كبير مع السيارة الحالية، ومصابيح خلفية قد تم تلوينها .

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من المتوقع أن يتم إجراء بعض التعديلات في مقصورة الفاروميو جوليا موديل 2023 ، وستشمل تركيب مجموعة أدوات رقمية مثل المتواجدة في سيارة تونال.

اختبار الفاروميو جوليا موديل 2023

تحتوي سيارة ألفا روميو جوليا موديل 2023 علي نظام معلومات ترفيهي جديد، بالإضافة إلي إجراء بعض التغييرات على مجموعة المفاتيح الموجودة في جميع أنحاء الجزء الداخلي للسيارة وأي تحديثات سيتم إجراؤها يتم نقلها دون تغيير من شقيقتها ستيلفيو  .

اختبار الفاروميو جوليا موديل 2023

والجدير بالذكر أن الفا روميو ستتحول إلى علامة تجارية تعمل بالكهرباء بالكامل بحلول عام 2027، وستعمل جوليا بالكهرباء بالكامل، وبالتالي يمكن أن يكون هذا هو تجميل الوجه الأخير الذي سيتم  تقديمه لسيارة  ألفا روميو جوليا السيدان قبل وصول الجيل الثاني منها .

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