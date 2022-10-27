البورصة تربح 35 مليار جنيه خلال الأسبوع

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، نحو 35 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 745.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.9%.

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ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 7.77% ليغلق عند مستوى 11072.02 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2241.72 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.99% ليغلق عند مستوى 3243.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 6.15% ليغلق عند مستوى 13400.24 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3591.28 نقطة.



وارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 10.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.984 مليار ورقة منفذة على 257 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.896 مليار ورقة منفذة على 245 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب اليوم الخميس

سعر جرام الذهب اليوم الخميس عيار 24 : 1366 جنيها .

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 1195جنيها للشراء

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 : 1024 جنيها

أسعار الذهب في مصر .. ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 بنحو 80 جنيها تقريبا بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات البنوك اليوم.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 : 1195 للشراء اليوم بعد 1114 جنيها.. في حين سجل سعر الجرام عيار 18: 1024 جنيها، فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 797 جنيهًا.. فيما سجل عيار 24 عن 1366 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم الخميس

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الخميس عيار 24 : 1366 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 1195 جنيها للشراء

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الخميس عيار 18 : 1024 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب اليوم الخميس عيار 14 : 797 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس عيار 24 : 9560 جنيها

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الخميس عيار 24 : 1653 دولارا .

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتعتبر أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر بالمصنعية مختلفة ومتفاوتة من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات .

وعن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة والتي يبحث عنها الراغبون في الشراء ، فيصل بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب .