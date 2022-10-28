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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حماية المستهلك: حملات تفتيشية على المحال والأسواق بالوادي الجديد

ارشيفيه
ارشيفيه

 شن مكتب حماية المستهلك  بالتعاون مع مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد حملات تفتيش علي المحال التجارية والأسواق  بالتعاون مع الصحة والبيطرى وهيئة سلامة الغذاء والبيئة وكافة الأجهزة الرقابية، لضمان توافر السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى ضبط الأسعار بالأسواق وتحقيق الوفرة في المنتجات وعدم الاحتكار للسلع وإحداث توازن في السوق من خلال توازن معدلات العرض والطلب والأسعار.

وقالت الدكتورة سلوى مصطفي، مدير مكتب حماية المستهلك بالوادي الجديد، أنه تم شن حملة مكبرة بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية القوى العاملة للمرورعلى المطاعم والمحلات التجارية بنطاق مدينة الخارجة في ظل تكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للبيع ومدى الإلتزام بالقوانين والاشتراطات الصحية.

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واكدت ان الحملات من اجل الحفاظ  على صحة المواطنين وضبط الاسعار والتأكد من جودة المنتجات المعروضة بالأسواق وجودة عمليات التداول والتخزين والعرض ومدى توافر السلع في الأسواق والتأكد من اتباع أصحاب المحلات لتعليمات سلامة الغذاء من حيث طرق التخزين وحفظ المنتجات في درجة حرارة مناسبة ومطابقة للتعليمات المدونة على العبوات والتأكد من توافر السلع وعدم احتكارها.

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