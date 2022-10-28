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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم إقامة ذكرى الأربعين والسنوية للميت .. الإفتاء توضح

حكم إقامة ذكرى الأربعين
حكم إقامة ذكرى الأربعين والسنوية للميت

ما حكم إقامة ذكرى الأربعين والسنوية للميت.. سؤال نشرته دار الإفتاء المصرية.

قالت دار الإفتاء عبر الفيسبوك، إن  ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مدَّة إقامة العزاء والتعزية ثلاثة أيام فقط، وأنَّ التعزية بعدها مكروهة، إلا لمن كان غائبًا ثم حضر، أو لمن لم يعلم بالوفاة إلا بعد مُضِيِّ مدَّة من الزمن؛ لما فيه من إعادة الأحزان، وتكليف أهل الميت ما لا يُطيقون.

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وأضافت الدار ، أنه لا مانع شرعًا من الاجتماع لِهِبَةِ ثواب عملٍ صالح للميت؛ كنحو إطعام الطعام، وتلاوة القرآن؛ سواء في الأربعين أو السنوية.

ما حكم إقامة الأربعين للميت ، عن هذه المسألة ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عن حكم إقامة الأربعين للميت في اليوم الأربعين بعد وفاته ؟.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، بأن ما يسمى بإقامة الأربعين للميت هو من البدعة في الدين ، وكذلك الجلوس في يوم الخميس بعد الوفاة أو الجمعة أو أي يوم آخر.

وأشار إلى أنه يجوز لأهل الميت الاجتماع في أي وقت وقراءة القرآن وهبة ثواب القراءة للميت ، أو نخرج الصدقة على روحه أو نستغفر وندعو له بالرحمة والمغفرة.

حكم «الخميس والأربعين» للميت

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشرع الحنيف لم يندب أو يستحسن تجديد الأحزان على الأموات.

وأضاف ممدوح، فى لقائه على فضائية "الناس"، ردا على حكم عمل خميس أو أربعين للميت؟ أن الشرع يريدنا أن نعرف أن الموت هو انتقال من حالة إلى حالة ولم يحجر علينا فى إظهار مشاعر الألم، لكن باعتدال دون فعل ما يغضب الله، وفى نفس الوقت شرع زيارة القبور لأنها تذكر بالموت.

وأشار إلى أن عمل أربعين وسنوية للميت لم تطلبها الشريعة وهى من البدع المذمومة.

حكم إقامة ذكرى الأربعين والسنوية للميت دار الإفتاء حكم الخميس والأربعين للميت 5 سور تخفف عن الميت

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