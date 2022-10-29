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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

التنسيقية تلتقي أهالي 15 قرية بالبدرشين للتعرف على أرائهم حول الحوار الوطني

التنسيقية تلتقي أهالي
التنسيقية تلتقي أهالي 15 قرية بمركر البدرشين بالجيزة

عقد النائب علاء عصام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، عددا من الزيارات لأهالي مركز البدرشين بمحافظة الجيزة للاستماع لآرائهم حول الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشملت جولة نائب التنسيقية ١٥ قرية بالبدرشين أبرزها "سقارة والمنشية والشوبك الغربي والشرقي والمرازيق والطرفاية ومزغونة وأبو رجوان والعزيزية وميت رهينة"،و التقى بشباب العمل العام بالبدرشين وعدد من الجمعيات الأهلية.

يُشار إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق نوابها سلسلة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكل محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كل الاتجاهات.

الرئيس عبدالفتاح السيسي مركز البدرشين محافظة الجيزة الجلسات النقاشية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

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