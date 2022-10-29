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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نصائح ذهبية لتجنب مشاكل القيادة في الطقس الممطر| صور

صدى البلد

مع بداية فصل الشتاء وهطول الأمطار بكثافة تتسبب في تبلل وتراكم المياه على الطرق، مما يؤدي الى انخفاض أداء فرامل السيارة، لذلك تطلب القيادة في هذا الطقس الكثير من الحذر.

وفي هذا السياق يقدم صدى البلد نصائح ذهبية هامة لتجنب مشاكل الفرامل أثناء هطول الأمطار.

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  • خفض السرعة والإمساك بعجلة القيادة جيداً حتى لا تنزلق السيارة عن مسارها.
  • استخدام الفرامل بحرص شديد وببطيء، حيث تكون الطرق مبللة وتتراكم عليها مياه الأمطار بكثافة مما يؤدي الى انزلاق السيارة.
  • عدم السير على جانب الطريق الممطر، خاصة عند تواجد ترعة أو مصرف ملاصقين للطريق.
  • ترك مسافة آمنة بينك وبين السيارات التي تسير أمامك على الطريق، حيث أن الفرامل لا تعامل بكفاءة نظراً لتبلل الطريق.
  • تشغيل أضواء السيارة حتى لو كان الطقس نهاراً، نظراً تسبب الأمطار في حجب الرؤية أحياناً.
  • الابتعاد عن الطرق المملوءة بالماء، وذلك لتجنب خطر تسرب المياه للموتور، انت لا تعرف عمق الماء والطين، مما قد يتسبب في عطل السيارة، أوغرزها في الوحل.
  • تشغيل التكييف وزر انقشاع الضباب، حتى لا تتكثف المياه على زجاج سيارتك من الداخل.
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