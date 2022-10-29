نصائح ذهبية لتجنب مشاكل القيادة في الطقس الممطر| صور

مع بداية فصل الشتاء وهطول الأمطار بكثافة تتسبب في تبلل وتراكم المياه على الطرق، مما يؤدي الى انخفاض أداء فرامل السيارة، لذلك تطلب القيادة في هذا الطقس الكثير من الحذر.

وفي هذا السياق يقدم صدى البلد نصائح ذهبية هامة لتجنب مشاكل الفرامل أثناء هطول الأمطار.