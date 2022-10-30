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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مجدي عبدالغني عن شيكابالا ومؤمن زكريا: الإنسانية أهم وأعظم من أي انتصار

صدى البلد

نشر مجدي عبد الغني تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 

وعلّق علي صورة شيكابالا ومؤمن زكريا قائلا :"الإنسانية والأخلاق والأخوة.. معاني أسمي من أي شئ، وأهم وأعظم من أي إنتصار".

 

وكان قد توج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري رقم 12 في تاريخه بعد تغلب على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وأحرز هدف الأهلي الأول البرازيلي برونو سافيو فى الدقيقة 38 وأضاف كريم فؤاد الهدف الثاني فى الوقت بدل الضائع.

وبدأ الزمالك الزمالك بتشكيل خاطئ نتج عنه أسيست زملكاوي وأثمر عن هدف أول سجله البرازيلي برونو سافيو فى الدقيقة 38.

فيريرا مدرب الزمالك اعتمد على الحذر الهجومي ودفع بثلاث لاعبين فى وسط الملعب كما أن إصابة أحمد فتوح ساهمت فى منح الأهلي أفضلية فى السوبر المصري.

السويسري مارسيل كولر حصد أول بطولة له مع النادي الأهلي فى السوبر المصري وانضم إلى قائمة المدربون الفائزون باللقب.

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