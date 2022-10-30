صدى البلد يكشف تقرير مراقب مباراة السوبر حول واقعة شيكابالا وعلي معلول

تحظى واقعة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك والتونسي علي معلول لاعب الأهلي باهتمام جماهيري ورسمي بالغ، وذلك لما شهدته من أحداث وردود فعل في مباراة السوبر المصري.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة: “التقرير الذي سلمه مجدي الشيخ مراقب مباراة السوبر المصري، يتضمن جميع تفاصيل اللقاء ومن ضمنه تسجيل واقعة شيكابالا ووضع يده على حذائه لجماهير الأهلي”.

وكان شيكابالا قد دخل في مشادة كلامية مع معلول في إحدى الكرات، مما أغضب جماهير الأهلي التي هاجمت قائد الزمالك وقامت بالهتافات ضده، ليشير شيكابالا إلى حذائه.

وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بعد فوزه بنتيجة 2-0، مساء أمس، الجمعة، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وقدم البرازيلي برونو سافيو أوراق اعتماده هو وكريم فؤاد، حيث سجلا هدفي الفوز في الدقيقتين (40 و90+1).

وبذلك نجح الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في حصد لقب السوبر المصري للمرة 12 في تاريخه.

وبات الأهلي الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر المصري.