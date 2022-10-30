بالأحمر الجريء.. ياسمين الخطيب تتألق في إطلالة جديدة.. شاهد

نشرت الكاتبة ياسمين الخطيب، صورة جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جريئة.

وتألقت ياسمين الخطيب، مرتدية فستان قصير باللون الأحمر، وتميز الفستان بتفصيلة ناعمة وجذابة لتكشف عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين الخطيب في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج واختارت نظارة شمسية باللون البني لاكمال ظهورها.

اختارت ياسمين الخطيب، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.

وإليكم صور ياسمين الخطيب